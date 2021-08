Registran por primera vez lluvia en el pico de la capa de hielo de Groenlandia

Lo científicos de la estación de la de la Fundación Nacional de Ciencias de EE. UU vieron lluvia en la cima de la capa de hielo de Groenlandia. La precipitación inesperada sucedió el pasado 14 y 16 de agosto y es la primera vez que es notificada. Las temperaturas en esta época están por debajo del punto de congelación en el pico de 3216 metros.

Lea: Ola de calor provoca deshielo “masivo” y récord de temperatura en Groenlandia

Según informaron los científicos, la lluvia cayó durante tres días con una temperatura de 18 ° C. Las alertas por la capa de hielo en Groenlandia vienen desde meses atrás. En mayo, investigadores informaron que una parte significativa de hielo se estaba acercando a un punto de inflexión.

Ted Scambos, del Centro Nacional de Datos de Nieve y Hielo de la Universidad de Colorado, que también informó sobre la lluvia, le dijo a al medio de comunicación CNN: “Lo que está sucediendo no es simplemente una década o dos cálidas en un patrón climático errante. Esto no tiene precedentes. Estamos cruzando umbrales que no se habían visto en milenios y, francamente, esto no va a cambiar hasta que ajustemos lo que estamos haciendo al aire “.

Lea: El Ártico, posiblemente, transitará hacia un “nuevo clima” debido al deshielo

Groenlandia ya había reportado otro episodio de derretimiento a gran escala el pasado mes de julio. Lo que convierte a 2021 en uno de los cuatro años del siglo en los que se ha producido un gran deshielo. Los otros son: 2019, 2012 y 1995. El nivel del mar global aumentaría cerca de seis metros si todo el hielo de Groenlandia se derritiera.