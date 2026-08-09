Calor aumentó durante primeros días de agosto y las temperaturas seguirán subiendo: Ideam

Imagen de referencia. Las condiciones de calor intenso, advirtió el Ideam, aumentan la probabilidad de afectaciones asociadas al estrés térmico, especialmente durante las horas de la tarde. Foto: El Espectador - José Vargas

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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que en los primeros ocho días de agosto de 2026 evidenció condiciones consistentes con una ola de calor meteorológica en amplias zonas del país. En otras palabras, durante varios días consecutivos registró temperaturas máximas superiores a los valores climatológicos de referencia 1991-2020 para el mes de agosto.

La región más marcada por esta situación es la del Caribe, con registros en municipios como Valledupar (Cesar); Santa Marta (Magdalena); Cartagena (Bolívar); Riohacha y Manaure (La Guajira); Soledad (Atlántico), y Corozal (Sucre), así como en el área insular del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Particularmente en el valle del Magdalena Medio y el nororiente colombiano, la persistencia de temperaturas elevadas fue significativa.

Por otro lado, en Santander se registraron condiciones cálidas en municipios como Barrancabermeja, Lebrija, El Palmar, Guadalupe y Zapatoca; mientras que, en Norte de Santander, se observaron en Ocaña, Ábrego, Salazar y San José de Cúcuta. En la región de la Orinoquía, Arauca y Paz de Ariporo también mantuvieron condiciones cálidas.

Además, según el monitoreo del Ideam, las condiciones cálidas también se han extendido hacia sectores de la región Andina. En Antioquia se registraron en municipios como Medellín, Rionegro, Caldas, La Unión, Urrao y Fredonia; en Boyacá, en Tunja, Boavita, Buenavista, Santa Sofía, Chita y Paipa; y en Caldas, en Anserma y Samaná. En el departamento del Tolima, los municipios de Ambalema, San Antonio, Santa Isabel y Villahermosa presentaron aumentos sostenidos de la temperatura máxima. En Cundinamarca, en municipios como Mosquera, Pasca, Soacha y Fúquene se registraron incrementos sostenidos. Por su parte, la región Pacífica también se evidenciaron condiciones cálidas en sectores de Cauca, como Bolívar, Cajibío y San Sebastián; Nariño, en Taminango, Túquerres y Samaniego, y Valle del Cauca, en Tuluá.

“Los aumentos consecutivos de la temperatura máxima respecto a la climatología de referencia del mes se presentaron en 61 de las 119 estaciones analizadas”, indicó el instituto.

Los datos preliminares del Ideam señalan un calentamiento persistente y generalizado durante la primera semana de agosto de 2026. “Las condiciones más relevantes se concentran en Cesar, La Guajira, Magdalena, Santander, Norte de Santander, Antioquia, Boyacá, Casanare y Tolima, donde la duración de las rachas, sumada a las elevadas anomalías térmicas observadas, sugiere la presencia de condiciones compatibles con una ola de calor meteorológica”, se lee en el comunicado.

El pronóstico para los próximos días

El Ideam prevé que en los próximos días aumentará el calor en amplios sectores del territorio nacional, especialmente en las regiones Caribe, Orinoquía y Amazonia, donde las temperaturas máximas estarán, en promedio, entre los 31 °C y los 38 °C. Los valores más elevados se esperan en Valledupar (38 °C), Cúcuta (37 °C), Neiva (36 °C), Riohacha (36 °C) y Montería (35 °C).

Puntualmente, los modelos apuntan a que las condiciones cálidas se fortalecerán sobre la región Caribe, sectores del Magdalena Medio, la Orinoquía y el sur de la Amazonia. Allí prevé una mayor persistencia de las temperaturas elevadas durante los próximos días.

La región Andina, en cambio, mantendrá temperaturas relativamente más moderadas debido a una mayor nubosidad y a la ocurrencia de lluvias y lloviznas. Sin embargo, en los valles interandinos y en sectores de menor altitud continuarán registrándose episodios de calor significativo, particularmente en periodos de baja nubosidad.

Las altas temperaturas, sumadas a elevados contenidos de humedad, favorecerá condiciones técnicas considerablemente mayores a la temperatura del aire, manteniendo condiciones de calor intenso y los niveles de alerta entre naranja y roja en varios sectores del país.

Ese escenario, de acuerdo con el Ideam, incrementa la probabilidad de afectaciones asociadas al estrés térmico, especialmente en horas de la tarde. También se podrían dar episodios más prolongados de calor, lo cual aumentaría el riesgo para las poblaciones expuestas.

Las alertas por incendios

El Ideam también informó que durante los primeros nueve días de agosto se observó una evolución en las alertas por incendios de la cobertura vegetal en el país. Mientras que al inicio del periodo predominaban las alertas amarillas y naranjas, con una proporción moderada de municipios afectados, entre el 1 y el 3 de agosto se presentó un incremento significativo. Se alcanzó el mayor número de municipios en alerta y un aumento importante de las alertas rojas, que representan las condiciones de mayor peligro.

Luego, entre el 4 y el 6 de agosto, el instituto evidenció una reducción gradual de los municipios en alerta. “Esta disminución sugiere una mejoría temporal de las condiciones meteorológicas en algunas regiones del país”, subrayó.

Sin embargo, entre el 7 y el 9 de agosto se observó nuevamente un aumento de las alertas, principalmente amarillas y naranjas, acompañado de la persistencia de municipios en alerta roja. Esto significa que todavía hay condiciones favorables para que ocurran y se propaguen incendios de la cobertura vegetal. Por esa razón, se requiere hacer el seguimiento en las zonas con mayor susceptibilidad a conflagraciones.

Durante la primera semana de agosto, los departamentos con mayor incremento hacia alerta roja fueron Cesar, especialmente en los municipios de Valledupar y Manaure Balcón del Cesar; y La Guajira, donde municipios como Barrancas y Hatonuevo presentaron un aumento sostenido desde alerta amarilla hasta alerta roja. También se registraron incrementos importantes en Bolívar, particularmente en el municipio de El Guamo; Norte de Santander, especialmente en La Playa; y Sucre, en el municipio de Chalán.

Además, el Ideam identificó aumentos significativos en Antioquia, especialmente en Abriaquí, Buriticá y Giraldo; Caldas, en municipios como Aguadas y Victoria; Santander, particularmente en Palmar; y Nariño, donde el municipio de Guachucal presentó una escalada progresiva del nivel de alerta. A nivel regional, los mayores incrementos de alerta se registraron en la región Caribe (Cesar, La Guajira, Bolívar y Sucre) y en sectores del nororiente colombiano (Norte de Santander y Santander). Adicionalmente, varios municipios de la región Andina, principalmente en Antioquia y Caldas, registraron incrementos sostenidos.

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