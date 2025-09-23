¿Cambiaría el subsidio del recibo de la luz por un panel solar?

Los sistemas solares estarán diseñados para cubrir el consumo de subsistencia de los hogares. Foto: Minminas

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Hace dos semanas inició el programa Colombia Solar, una nueva apuesta del Gobierno Petro para que los hogares de estratos uno, dos y tres cambien el subsidio que reciben en la tarifa de energía por la instalación de paneles solares, que prometen reducir el costo de la factura. Esto hace parte de una idea en la que Gustavo Petro ha sido insistente: “queremos que los habitantes de Colombia autogeneren su energía eléctrica a través del sol”, dijo el presidente a través de su cuenta de X (antes Twitter).

La apuesta, que incluye hogares y negocios, no solo busca impulsar la generación de energía solar, sino resolver el déficit que se ha acumulado en el pago de subsidios de energía, y que a principios de año generó una crisis por falta de pago a algunas empresas de energía en varias zonas del país. Según cifras de los gremios de empresas de energía, el Estado necesita $6,4 billones para cubrir los subsidios de energía eléctrica.

Que cada hogar genere su propia energía es una idea que apareció en 2015, cuando se creó la ley de energías renovables. En uno de sus artículos, se plantea que el Estado considere la generación de energía solar en los hogares como una alternativa para remplazar los subsidios al consumo de energía eléctrica.

A pesar de este esfuerzo, durante los últimos 10 años, la idea no había tomado fuerza. Ahora, el Gobierno Petro quiere impulsarla por medio de Colombia Solar. Para hacerlo, ya publicó el primer decreto de una serie de regulaciones para que las personas puedan sustituir el subsidio de energía por la instalación de paneles solares. La iniciativa, según el Minminas, tiene la meta de “llegar a decenas de miles de hogares y pequeños negocios en las zonas que históricamente han tenido más dificultades para acceder a energía confiable y asequible”.

Sin embargo, todavía no es claro cómo se va a definir quiénes podrán hacer parte de Colombia Solar y cuánto le costará al Estado implementarla. Para que funcione, coinciden varios expertos consultados por El Espectador, será fundamental la inversión privada, que está contemplada en el decreto, pero aún no tiene las reglas de juego para operar.

La plata de los subsidios

En Colombia hay alrededor de 15 millones de hogares que utilizan electricidad y 13 millones de estos tienen algún tipo de subsidio en su factura. Hay 4,3 millones de hogares en estrato uno, que reciben un 60 % de subsidio en la factura; 5,4 millones en estrato dos, que reciben un subsidio del 50 %; y 3,2 millones de hogares estrato tres, que tienen un subsidio del 15 %.

Pero el subsidio también varía dependiendo del lugar del país en el que se encuentran los hogares. El porcentaje que cubre el Estado se calcula sobre el consumo de subsistencia, algo así como el mínimo de energía eléctrica que un hogar necesita para vivir. En lugares que están por encima de los 1.000 metros sobre el nivel del mar, ese consumo es de 130 kilovatios hora (kWh) al mes, mientras que los que están por debajo de esa altitud es de 173 kWh al mes, pues se asume que consumen más energía en electrodomésticos como ventiladores o aire acondicionado. Esos subsidios cuestan más de $6 billones anualmente.

“Hay 700.000 hogares de estratos cinco y seis, que son los que pagan una contribución del 20 % sobre su consumo mensual, para cubrir los subsidios. El año pasado esos hogares aportaron $0,3 billones”, explica Sergio Cabrales, ingeniero y profesor asociado en el Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes. Esto significa que los $6,1 billones restantes para pagar los subsidios de energía salieron del presupuesto general de la nación.

El crecimiento de ese gasto no es un problema reciente. Simón García Orrego, exasesor del Minminas y la persona que estuvo al frente de Colombia Solar hasta marzo de 2025, explica que hay tres factores que han influido en el déficit de los subsidios de energía: “el crecimiento de la población subsidiada, el incremento de las tarifas de energía y la mala focalización de los subsidios”. En Colombia, el estrato de las viviendas se define por criterios como el sector en donde se encuentran y no por el nivel de ingresos de sus habitantes, por lo que “podemos tener hogares de estrato uno que reciben un subsidio que en realidad no necesitan”, dice el exfuncionario.

Algunas de las alternativas que se han planteado para resolver esto, “es cambiar la forma en la que se entregan esos subsidios. Por ejemplo, utilizando el Sisbén, que nos da una aproximación más realista a las condiciones de las viviendas y el nivel de ingresos del hogar”, apunta Cabrales. Lo que propone Colombia Solar es frenar el crecimiento del gasto en subsidios, invirtiendo en la instalación de paneles solares.

¿Cómo generar energía propia?

Instalar un sistema de generación de energía solar en un hogar de la costa Caribe colombiana, que cubra los 173 kWh del consumo de subsistencia, podría costar entre $10 y $12 millones. Si pensáramos en invertir los recursos que se usan en un año para cubrir los subsidios de energía, “alcanzaríamos a instalar sistemas fotovoltaicos en unos 640.000 hogares. ¿Qué pasaría con los otros 12,4 millones de hogares que siguen necesitando el subsidio?”, cuestiona Cabrales.

Sin embargo, responde García, lo que plantea Colombia Solar “no es sacar plata de un lado y pasarla a otro”. Para explicarlo hay que entender cómo funcionaría uno de estos sistemas. Un hogar de estrato 1 en Barranquilla, que consuma 220 kWh al mes (asumiendo que el costo de cada kWh es de $1.000), pagaría una factura mensual de $220.000. Si se descuenta el 60 % del consumo de subsistencia (173 kWh) que hoy está subsidiado, la factura llegaría por $116.200.

Sustituir el subsidio tiene varias consideraciones, de acuerdo con el exfuncionario. Los sistemas solares generan las mayores cantidades de energía en las horas en las que menos se consume, cerca del medio día, y producen poca energía en las horas de mayor consumo, que son las primeras horas de la mañana y en la noche. Entonces, si ese hogar instala paneles, tendría que hacer un acuerdo para que la empresa comercializadora compre la energía que genera en las horas en las que no se consume. Esto le daría una especie de crédito de energía que podrá consumir en la mañana y en la noche, cuando su sistema no está generando.

Según García, el programa está diseñado para que los hogares puedan consumir parte de la energía solar que produzcan, vender la que no consuman, y que todo esto pueda deducirse de la factura de energía. En el ejemplo del hogar estrato 1 que consume $220.000 y paga $116.200 con el subsidio, “podría tener una factura cercana a los $60.000, si instala un sistema que genere 173 kWh”, afirma.

“Para que todo esto funcione, hace falta que el Minminas emita una reglamentación más profunda y que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) plantee las reglas de juego”, afirma Daniela Mercado, abogada y magíster en regulación energética. A lo que se refiere es a cómo van a ser los acuerdos entre los hogares que generen energía y las empresas que la compren. Esto es clave, no solamente para que puedan instalarse los sistemas, sino para conseguir los recursos que financien su instalación.

De acuerdo con el Minminas, se diseñó “un esquema de financiación que combina recursos públicos con cooperación internacional y alianzas con el sector privado”. Es decir, la plata no saldría directamente de los recursos que financian los subsidios de energía. “Si esto se plantea bien, es una idea atractiva para la inversión privada”, asegura Mercado.

Además, en el decreto la entidad explica que el objetivo es que el programa se traduzca “en la reducción de la necesidad de acudir a los subsidios en el tiempo”. Que se reduzca la cantidad de recursos que se destina a pagar subsidios de energía le daría espacio para trasladar recursos al programa, para financiar parte de los sistemas en los casos que se prioricen.

El Minminas le dio tres meses a la CREG para que emita las reglas de juego bajo las cuales funcionaría este esquema y también hace falta una resolución que reglamentaría cómo van a operar. Los más de 1.000 beneficiarios que ya cuenta el Gobierno han sido financiados enteramente con recursos públicos, pero García es claro en que “sin la participación de los privados, esto no es viable”.

Por otra parte, Cabrales cree que hay varios retos operativos, como pensar “en los hogares que tienen techos con tejas de zinc, que no siempre son lo suficientemente resistentes para soportar los paneles”. También, que hay zonas del país en las que la radiación solar no es suficiente para que instalar paneles sea la mejor opción. “El Gobierno tendría que pensar en ampliar esto a otras alternativas, como la generación de energía con biomasa”, añade Mercado, para que los beneficiarios no estén limitados solo a zonas en las que es rentable tener sistemas solares.

Por lo pronto, la cartera de Minas y Energía dice que el programa estará centrado en la instalación de paneles solares y que “el Caribe es una prioridad por las brechas históricas que enfrentan sus comunidades en materia energética. Pero no es la única. Colombia Solar también llegará a regiones como el Pacífico, la Orinoquía y la Amazonía, donde la conexión al sistema interconectado nacional es limitada o inexistente”.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜