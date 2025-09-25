¿Qué hay detrás del calor que han sufrido millones de personas entre junio y agosto?

ALMUÑÉCAR (GRANADA), 16/08/2025.- Multitud de personas se refugian de las altas temperaturas en la playa de San Cristobal de Almuñécar (Granada) este sábado. La ola de calor, activa desde el pasado día 3, trae este sábado y el domingo alguno de los días más cálidos de este largo episodio, con temperaturas sobre los 35 grados en la mayor parte de la península y que pueden llegar a los 44 en la campiña sevillana. EFE/Alba Feixas Foto: EFE - Alba Feixas

Un nuevo análisis de Climate Central, un grupo independiente de científicos y comunicadores que investigan e informan sobre el cambio climático y cómo afecta la vida de las personas, revela que, de junio a agosto de 2025, el calor provocado por el cambio climático antropogénico (es decir, creado por el ser humano) afectó a miles de millones de personas en todo el mundo. (Puede ver: Descubren un gran dinosaurio carnívoro)

“Los impactos del cambio climático son indiscutibles. Cada temporada, los países se enfrentan a nuevos récords de temperatura y desastres no naturales, lo que deja claro que el cambio climático ya no es una amenaza futura”, afirmó, citada en un comunicado, Kristina Dahl, vicepresidenta de Ciencia de Climate Central. “Cada retraso en la reducción de emisiones significa que más comunidades, ecosistemas y economías sufrirán”.

La investigación encontró que, entre junio y agosto, una de cada cinco personas en todo el mundo (al menos 1.800 millones de personas) experimentó cada día temperaturas fuertemente influenciadas por el cambio climático. Casi 955 millones de personas en todo el mundo soportaron 30 o más días adicionales de calor peligroso debido al cambio climático, incluyendo a personas en 32 ciudades de EE. UU. Sin embargo, las ciudades de Europa y Asia encabezaron la lista de las más inusuales en cuanto al calor.

Esta situación provocó un aumento global de incendios forestales, incluyendo la peor temporada de incendios forestales registrada en Europa, durante la cual se quemaron más de un millón de hectáreas, estima Climate Central. Canadá experimentó su segundo peor año de incendios forestales. Mientras tanto, en Estados Unidos se produjeron múltiples inundaciones catastróficas, incluyendo una inundación repentina mortal en Texas que cobró la vida de más de 130 personas. Incluso países tradicionalmente más fríos, como Finlandia y Noruega, experimentaron días consecutivos de temperaturas récord.

Los hallazgos del análisis se basan en el Índice de Cambio Climático (CSI) de Climate Central, un sistema de atribución científica revisado por pares y lanzado en 2022. El CSI mide la probabilidad de que el cambio climático aumente la temperatura en condiciones específicas. Incluyó datos y análisis de 940 ciudades y 240 países y territorios.

