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09 de junio de 2026 - 05:23 p. m.
Capturan a un oso que obligó a cerrar casi 100 escuelas en Japón
El oso que rondó las calles de una ciudad japonesa durante cuatro días y obligó a cerrar un centenar de escuelas fue capturado el martes en una operación en la que participaron decenas de cazadores y policías.
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