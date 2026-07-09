CAR afirma que los embalses del centro del país se recuperan ante la llegada de El Niño

El Embalse del Sisga, ubicado en Cundinamarca, es uno de los cuerpos de agua que provee suministro de agua a Bogotá y sus alrededores a través del Sistema Agregado Norte. Foto: Gobernación de Cundinamarca

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La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) dio un balance positivo de los embalses del centro del país, luego de analizar su comportamiento durante los últimos 30 días. Según la entidad, las lluvias registradas el mes pasado influyeron en la recuperación de estos lugares.

En un comunicado, la autoridad ambiental explicó que realizaron un balance en los sistemas de regulación Norte, Sur, Chingaza y El Hato, para identificar tendencias y escenarios de almacenamiento. Como resultado, encontraron que lluvias y “la asertiva operación de los embalses administrados por la CAR permitieron revertir la tendencia descendente y consolidar un proceso de recuperación que fortalece la seguridad hídrica regional”.

En el caso puntual de Chingaza, la CAR dice que el sistema allí aumentó cerca de cinco puntos porcentuales, al pasar del 58,27 % al 62,71 % de su capacidad.

Por otro lado, en el Agregado Norte, conformado por los embalses de Neusa, Sisga y Tominé, el director de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros, afirmó que se observó un comportamiento estable. “La administración técnica de las descargas y el monitoreo permanente permitieron conservar niveles favorables de almacenamiento y garantizar un manejo responsable del recurso hídrico”.

En el Agregador Sur es donde están los mejores resultados, según Ballesteros. Allí los embalses marcaron sostenidamente niveles al 100% de su capacidad a lo largo de todo el mes, reflejando condiciones óptimas de almacenamiento y una adecuada respuesta frente a las condiciones climáticas del periodo.

(Lea: La calidad del aire que respiramos, lo otro que no podemos descuidar con El Niño)

Pese a los buenos resultados, la CAR hace un llamado a implementar buenas prácticas de ahorro de agua y energía debido al Fenómeno de El Niño que cada vez se consolida mejor, y que podría ser el más fuerte desde 1950, según el Ministerio de Ambiente.

“La recuperación observada en junio debe entenderse como una oportunidad para fortalecer la capacidad de respuesta del territorio y no como una razón para relajar las medidas de prevención”, insistió el director Ballesteros.

El Niño se sigue intensificando

El anuncio de la CAR se da días después de que la la Organización Meteorológica Mundial (OMM) anunciara una rápida evolución de El Niño hacia un episodio intenso durante los meses de julio a septiembre de 2026.

“Las predicciones mediante conjuntos multimodelos de los principales centros mundiales de producción indican un calentamiento constante y significativo de las temperaturas oceánicas en todo el Pacífico ecuatorial central y oriental, y se espera que las anomalías medias estacionales de la temperatura de la superficie del mar superen los 2 °C en regiones clave de vigilancia", explicó la agencia meteorológica de la ONU en un comunicado.

Según el boletín publicado por la OMM, la probabilidad de que las temperaturas sean superiores a la media en la mayoría de las zonas pobladas fuera de las regiones es “sumamente elevada”.

Celeste Saulo, Secretaria General de la OMM, señaló que estas condiciones aumentarán “las probabilidades de sequías y lluvias intensas, así como el riesgo de olas de calor terrestres y marinas en muchas regiones del mundo”.

Además, recalcó que “las predicciones estacionales con suficiente antelación y las alertas tempranas son fundamentales para salvar vidas y amortiguar el impacto en nuestras economías y comunidades”.

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