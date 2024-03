Carlos Carrillo anunció “depuración” en la UNGRD por carrotanques de La Guajira

Antes de ser designado como director de la UNGRD, Carlos Carrillo fue concejal de Bogotá y precandidato a la Alcaldía de la misma ciudad. Foto: Óscar Pérez

Desde la Casa de Nariño, Carlos Carrillo, director designado de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), aseguró que la entidad deberá pasar por un proceso de depuración para afrontar el escándalo por el que atraviesa.

Carrillo asistió este lunes a un Consejo de Ministros citado por el presidente Gustavo Petro. Desde allí, dijo que “sin duda alguna hay que hacer una depuración. Yo no soy un juez, yo no seré quien establezca las responsabilidades penales, pero aquí están pasando cosas que se ven muy mal y este Gobierno no tendrá ninguna tolerancia con este tipo de actos”.

Carrillo fue designado como director de la UNGRD tras la renuncia de Olmedo López en medio de las denuncias por sobrecostos en la compra de 46 carrotanques para la distribución de agua potable en diferentes puntos de La Guajira.

Antes de su renuncia, la Presidencia de la República había tomado la decisión de denunciarlo penalmente por el contrato de la compra de estos vehículos. “He tomado la decisión de presentar renuncia irrevocable a mi cargo, para que los cuestionamientos que hoy enfrento no enloden las banderas anticorrupción que este proyecto político empuña”, expuso en la carta de renuncia dirigida al presidente Gustavo Petro.

Mientras se da la posesión de Carrillo, que por ahora es director designado, Helga María Rivas Ardila, exsecretaria de Hábitat de Bogotá durante la Alcaldía de Gustavo Petro, fue nombrada como directora encargada de la entidad.

Se espera que la posesión formal de Carrillo se dé durante los próximos días, a la espera de que su hoja de vida y los documentos que la soportan estén en el sistema para su nombramiento.

