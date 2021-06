Recientemente el Minambiente y Cornare anunciaron que quieren pedirle al gobierno de Estados Unidos que les dé esta vacuna para hacer infértil a esta especie. Expertos señalan que son más las dudas que las certezas sobre su evidencia en hipopótamos. Además, no se evitaría el sacrificio de ciertos individuos.

Aunque el dilema de qué hacer con los hipopótamos de Escobar lleva muchos años -fue en 1981 quien trajo a un macho y tres hembras-, el debate se ha vuelto a mover en los últimos días. ¿La razón? Un grupo de investigadores colombianos publicaron un estudio en la revista Biological Conservation, en la que contaban que la castración no será suficiente para controlar esta población. Además de proponer un enfoque mixto para disminuir el número de hipopótamos que hay en Colombia, que incluía la caza y el traslado, la investigación señalaba que actualmente hay entre 93 y 102 individuos, y que si no se toma alguna medida, podrían llegar a ser 1.500 animales para el año 2039. (Lea: Castración no será suficiente para controlar población de hipopótamos en Colombia)