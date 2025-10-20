Onda tropical AL98 ingresó al mar Caribe: 5 departamentos colombianos en vigilancia

Uno de los departamentos en vigilancia es el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Una onda tropical (AL98), ubicada al extremo oriental del mar Caribe, se desplaza hacia el occidente, cerca del territorio colombiano. Así lo informó el Ideam a través de un comunicado, donde explican que la onda tropical tiene un 30 % de probabilidad de convertirse en una formación ciclónica para las próximas 48 horas, y del 70% en los próximos siete días.

Aunque este evento aún no representa afectación directa sobre el territorio colombiano, el Ideam explica que, de acuerdo con las proyecciones, podría en los próximos días, “interactuar con otros sistemas meteorológicos propios de la época y generar posibles lluvias de variada intensidad al oriente de la región Caribe y en amplios sectores de la zona marítima del mar Caribe colombiano con rachas de viento”.

Por esta situación, cinco departamentos (La Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar y el Archipiélago de San Andrés) se mantienen en estado de Vigilancia, el primero de los cuatro estados de alerta que se manejan en esos casos, mientras que mientras que en la cuenca Caribe suroccidental, persisten condiciones neutras.

“El pronóstico para las próximas 48 horas indica que la interacción de este sistema con una onda tropical que le antecede favorezca incremento en el viento y oleaje del centro y oriente del Caribe colombiano”, menciona el Ideam.

De acuerdo con los reportes de la Dirección General Marítima (DIMAR), en el último reporte, emitido en la noche del domingo, 19 de octubre, se observaron vientos cercanos a 55 km/h y una altura significativa de ola de hasta tres metros al oriente del sistema.

Por esto, “se recomienda a la comunidad marítima y aeronáutica mantener precaución y seguir los comunicados oficiales por posibles incrementos en la velocidad del viento y en la altura del oleaje sobre el norte y centro del litoral Caribe colombiano”.

Cabe resaltar que, el estado de vigilancia indica el posible desarrollo o tránsito de dentro de un ciclón tropical dentro de los siguientes tres a cinco días, y que el evento, o sistema, como lo llaman las autoridades, no tenga influencia dentro del territorio nacional o la influencia sea menor.

