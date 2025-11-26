Este miércoles, las lluvias continuarán en gran parte del país, pronostica el Ideam

Las precipitaciones más fuertes, en algunos casos incluso acompañadas de tormentas eléctricas, se concentrarán en las regiones Andina, Caribe occidental, Pacífica, Amazonia y el sur de la Orinoquia. Foto: Caracol Radio

El cielo nublado y las lluvias presentes en gran parte del país durante las últimas 24 horas, continuarán este miércoles. Así lo prevé el Ideam en su más reciente pronóstico.

La entidad señala que, durante las próximas 24 horas, se prevé un cielo entre parcial y mayormente nublado, así como lluvias de distinta intensidad en buena parte del país. Las precipitaciones más fuertes, en algunos casos incluso acompañadas de tormentas eléctricas, se concentrarán en las regiones Andina, Caribe occidental, Pacífica, Amazonia y el sur de la Orinoquia. (Puede ver: La ciencia de las regalías para la ciencia)

Los mayores acumulados de lluvia se esperan en Córdoba, Sucre, sur de Bolívar, Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, Santander, Norte de Santander, Cundinamarca, Tolima, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Boyacá, Meta, Vichada, Guainía, Vaupés, Amazonas, Putumayo y Caquetá. En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se pronostica también un día mayormente nublado, con episodios de lluvia.

Este miércoles comenzó en la capital con tiempo seco, con un cielo parcialmente nublado y algunas lloviznas aisladas. La temperatura mínima rondó los 10 °C. Para la mañana, se esperan condiciones secas y un cielo que variará entre parcial y mayormente nublado. En horas de la tarde, sin embargo, se prevén lluvias ligeras en amplios sectores de la ciudad, especialmente hacia el norte y el occidente, en localidades como Engativá, Fontibón y Suba. La temperatura máxima estimada para el día es de 20 °C. Ya en la noche, volverán a predominar las condiciones secas, con un cielo semicubierto sobre gran parte de Bogotá.

El pronóstico para otras ciudades principales es similar, con algunas variaciones. En Barranquilla, se espera un cielo entre ligeramente nublado y despejado, con tiempo seco durante toda la jornada y una temperatura máxima cercana a los 33 °C. Cartagena tendrá un comportamiento similar, con cielo ligeramente nublado y condiciones secas a lo largo del día, alcanzando una temperatura máxima de 32 °C. Medellín presentará cielo entre parcial y mayormente nublado, con posibilidad de lluvias en la tarde y la noche, y una temperatura máxima de 27 °C. En Tunja, por otro lado, predominará el cielo nublado y existe probabilidad de lluvias en horas de la tarde y la noche, con una máxima de 19 °C.

Para Bucaramanga, se espera un cielo parcialmente nublado y posibles lluvias en la tarde y en las primeras horas de la noche, con una temperatura máxima de 28 °C. Finalmente, en Cali se prevén condiciones entre parcial y mayormente nubladas, con lluvias esporádicas durante la tarde y la noche, y una temperatura máxima de 29 °C.

Las autoridades mantienen varias alertas activas en el país debido a las condiciones climáticas y ambientales. En cuanto a incendios, 30 municipios de las regiones Andina y Caribe están en algún nivel de riesgo. Entre ellos, tres municipios de La Guajira y uno del Cesar se encuentran en alerta roja, lo que indica un peligro alto de ocurrencia de incendios.

En materia de deslizamientos, 505 municipios de las regiones Andina, Orinoquía, Caribe, Amazonía y Pacífico presentan algún nivel de alerta. De estos, 98 están en alerta roja, especialmente en los departamentos de Cauca (16 municipios), Antioquia (14) y Tolima (13), que concentran el mayor riesgo. También hay alertas hidrológicas por posibles inundaciones o crecientes súbitas en varias áreas hidrográficas. En la región Magdalena–Cauca se reportan tres alertas rojas, una roja puntual, 43 naranjas y 36 amarillas. En el Pacífico hay 24 alertas naranjas y 9 amarillas; en el Caribe, 19 naranjas y 7 amarillas; en la Amazonía, 4 naranjas y 8 amarillas; y en la región Orinoquia, 3 naranjas y 6 amarillas.

