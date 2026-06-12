Clima en México, EE.UU., y Canadá: ¿a qué temperatura se juegan los partidos del Mundial?

Partido en el estadio BMO Field en Toronto (Canadá). EFE/ Bienvenido Velasco Foto: EFE - Bienvenido Velasco

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El calor será uno de los protagonistas en la Copa Mundial de la FIFA 2026 que arrancó ayer en México. Diferentes sedes, especialmente de Estados Unidos y México, tendrán temperaturas por encima de los 30 °C, que obligaron a los organizadores a tomar medidas para proteger la salud de los futbolistas, principalmente.

Un informe de la organización Climate Central informó que 97 de los 104 partidos programados tienen una mayor probabilidad de registrar temperaturas superiores a los 28°C, y que casi la mitad (49) tienen al menos un 50 % de probabilidad de experimentar calor que pueda afectar el rendimiento.

(Lea: Casi 100 partidos a más de 28 °C: el otro gran rival en el Mundial de Fútbol es el calor)

En diferentes oportunidades, científicos, médicos deportivos y organizaciones de futbolistas han advertido que estas condiciones pueden poner en riesgo la salud de los jugadores, pero también la de los aficionados. Así que, si tiene pensado viajar a acompañar a la Selección Colombia, tenga en cuenta esta información sobre el clima en las sedes del Mundial, para que vaya preparado.

Clima en México durante la Copa del Mundo

El Servicio Meteorológico Nacional de México está actualizando constantemente los pronósticos del tiempo en las sedes del Mundial y en las ciudades de concentración de las selecciones que jugarán en su país (entre esas está Colombia). Durante los próximos cuatro días se esperan las siguientes condiciones climáticas:

Ciudad de México: Allí Colombia jugará su primer partido de este Mundial 2026, frente a la selección de Uzbekistán. El encuentro será a las 9 de la noche (hora Colombia), es decir, a las 8 p.m., hora local. En esta ciudad, las temperaturas más altas se esperan en la tarde. El día más caluroso sería el lunes, 15 de junio con entre 26 y 28 °C. En la noche las temperaturas bajan a 17- 20 grados °C.

Guadalajara: La capital de Jalisco será la sede del segundo partido de la selección colombiana contra la República Democrática del Congo, en el mismo horario del primer partido. Las máximas temperaturas en esta ciudades estarán entre 25 y 29 °C. En las noches se esperan entre 19 y 23 °C. También hay altas probabilidades de que se registren lluvias en el transcurso del día.

Monterrey: Aunque Colombia no jugará en esta ciudades en la primera fase, podría hacerlo en etapas posteriores si avanza. Esta es la sede más calurosa del territorio mexicano. Allí se esperan temperaturas entre los 30 y 36 °C durante las tardes, y en las noches estarán entre los 24 y 28 °C.

Temperaturas en Estados Unidos y Canadá

Por otro lado, en Estados Unidos hay 16 sedes oficiales. Colombia, inicialmente, jugará en una: Miami. Allí será su tercer encuentro de la primera fase contra Portugal, el 27 de junio a las 7:30 hora local (6:30 hora Colombia).

(Lea: Comienza el fenómeno de El Niño en Colombia y es posible que dure hasta 2027)

Esta es una de las sedes más calurosas. La temperatura promedio en el día es de 32 °C. Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), existe una gran probabilidad de que la temperatura esté por encima de lo normal en los próximos de 6 a 10 días.

Otras ciudades estadounidenses también superarán con facilidad los 30 °C, con un alto índice de humedad que hace que el ambiente se sienta más sofocante, como en Houston y Dallas.

Por último, en Canadá el clima será más fresco. En sus sedes (Toronto y Vancouver) las temperaturas oscilan entre los 20 y 28 °C durante el día, y entre 12 y 16 °C en las noches.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜