Colombia enviará ayuda humanitaria a damnificados en Jamaica y Cuba tras paso de huracán Melissa

La Cancillería y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD) anunciaron que avanzan los preparativos para coordinar el envío de apoyo humanitario a Jamaica y Cuba tras el paso del huracán Melissa, la tormenta tropical más fuerte en lo que va de 2025.

Según reportes oficiales, el paso de huracán, que ya se aleja del mar Caribe, dejó al 19 muertos en Jamaica. Las autoridades cubanas informaron, por su parte, que unas 735.000 personas fueron evacuadas, especialmente en las provincias de Santiago de Cuba, Holguín y Guantánamo.

La fuerza y la capacidad destructiva de este huracán se intensificó debido al cambio climático provocado por la actividad humana, según un análisis del Imperial College de Londres.

¿En qué consistirá el apoyo de Colombia? Según detallaron las entidades, se enviarán más de 22 toneladas de kits humanitarios, entre los que encuentran alimentos, de aseo personal, juegos de sábanas, así como toldillos.

En Haití, que no fue impactado directamente por el huracán pero que sufre fuertes lluvias, al menos 30 personas, incluidos 10 niños, fallecieron y 20 se encuentran desaparecidas, según un nuevo balance oficial publicado este jueves.

“Se evalúa la solicitud de apoyo humanitario por parte de Haití”, informó la UNGRD, a través de su cuenta de X. “Desde Colombia extendemos nuestra mano solidaria a los pueblos hermanos del Caribe”.

Los récords que rompió el huracán Melissa

En su punto de mayor intensidad, cuando tocó tierra, Melissa registró vientos sostenidos de hasta 297 kilómetros por hora, superando a los de cualquier otro ciclón que haya impactado a Jamaica. Con esta velocidad, Melissa se convierte en apenas el quinto ciclón del Atlántico en alcanzar o superar los 297 kilómetros por hora, junto al huracán del Día del Trabajo de 1935, Gilbert (1988), Wilma (2005) y Dorian (2019).

Como explica Judson Jones es meteorólogo y reportero del New York Times, “la presión atmosférica central de Melissa, una métrica clave para conocer la fuerza de un ciclón, también batió récords. Cuanto más baja es la presión, más fuerte es el huracán”.

Como sostiene Jones en esta nota, Melissa descendió hasta “unos asombrosos 892 milibares al tocar tierra, lo que la situó entre los tres ciclones atlánticos más fuertes registrados, empatada con el huracán del Día del Trabajo de 1935 y solo por detrás de Gilbert (888 milibares) y Wilma (882 milibares)”. Sin embargo, esos dos ciclones registraron esas presiones extremas cuando aún estaban sobre mar abierto.

Melissa impactó Jamaica con vientos de 297 kilómetros por hora y una presión central de 892 milibares. En el Atlántico, solo un ciclón había tocado tierra con una intensidad similar: el huracán sin nombre del Día del Trabajo de 1935, que devastó parte de Florida. Casi un siglo atrás, la presión de aquel fenómeno fue registrada por un observador meteorológico que trepó a un árbol para medirla; en el caso de Melissa, fue un avión cazahuracanes el que obtuvo la lectura al internarse en el ojo de la tormenta.

“Melissa es, por mucho, el huracán más fuerte que ha golpeado Jamaica, o cualquier otro lugar de la cuenca atlántica. Antes del martes, el ciclón más potente que había sacudido la isla había sido el huracán Gilbert en 1988, con vientos máximos sostenidos de 209 kilómetros por hora al tocar tierra”, sostiene Jones.

