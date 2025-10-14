¿Colombia está estancada con sus metas climáticas? Lo que revela la propuesta presentada ante la ONU

En sus nuevas metas, el Gobierno advirtió sobre los costos del cambio climático en Colombia. / Getty Images Foto: Getty Images - Juergen Ritterbach

Sin mayores anuncios, el gobierno de Gustavo Petro definió en los últimos días de septiembre los nuevos compromisos climáticos del país ante las Naciones Unidas. Estas metas —también conocidas como las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés)— indican las promesas del país en medio de la tarea mundial para mitigar el cambio climático, como parte del Acuerdo de París (firmado en 2015). Los detalles de estos compromisos también muestran, para algunos expertos y según admite entre líneas el gobierno, los...