Colombia le envía a la ONU sus metas para reducir las emisiones contaminantes

Colombia presentó este lunes sus metas en las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) 3.0 en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) y en cumplimiento del Acuerdo de París.

Los NDC son documentos de política muy importantes porque definen los compromisos concretos de cada país para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, adaptarse a los impactos del cambio climático y transitar hacia economías más sostenibles. En ellos se establecen metas medibles, como la reducción de emisiones, el control de la deforestación o la implementación de energías limpias, y al mismo tiempo reflejan la responsabilidad que cada nación asume frente a la crisis climática global.

De hecho, durante la COP30 que se celebrará en Brasil se revisarán estos documentos.

El Espectador tuvo acceso a algunos detalles del documento colombiano. En materia de mitigación de gases de efecto invernadero (GEI), el país se compromete a que en 2030 las emisiones no superen los 169,44 millones de toneladas de CO₂ equivalente y que para 2035 se ubiquen en un rango máximo de 155 a 161 millones de toneladas. En 2018 el país emitió 302.974 gigagramos de CO2 equivalente a 302 millones de toneladas directas.

Otro de los compromisos está relacionado con el carbono negro, un contaminante climático de corta duración que también afecta la salud. El país se propone reducir sus emisiones en un 40% para 2030 frente a los niveles de 2014, lo que equivale a cerca de 6.130 toneladas menos. Para 2035, la meta será alcanzar reducciones de entre 6.130 y 8.873 toneladas, excluyendo los incendios forestales.

Finalmente, Colombia también fijó una meta ambiciosa en control de la deforestación. El objetivo es disminuir la tasa nacional a 50.000 hectáreas por año en 2030 y, para 2035, reducirla a un rango de 37.500 a 49.999 hectáreas anuales. Este compromiso busca frenar uno de los principales factores de pérdida de biodiversidad y de emisiones de gases de efecto invernadero en el país.

