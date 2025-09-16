No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Colombia, otra vez, el país más letal para defensores del ambiente: asesinaron 48 en 2024

La organización Global Witness publicó el informe en el que revela que, durante 2024, fueron asesinadas en el mundo 146 personas defensoras de la tierra y el ambiente. Un tercio de estos casos se reportaron en Colombia. La entidad asegura que le inquieta la situación de América Latina.

Paula Casas Mogollón
16 de septiembre de 2025 - 11:35 p. m.
La organización Global Witness señala que durante 2024, en el mundo fueron asesinadas 146 personas defensoras de la tierra y el ambiente, lo que equivale a que, cada semana, mataran entre uno y tres líderes.
Foto: El Espectador - Mauricio Alvarado Lozada

Por tercer año consecutivo, Colombia volvió a ser el país más letal para las personas que defienden el ambiente y la tierra, según el más reciente informe de la organización Global Witness, que se publicó este martes 16 de septiembre. “Para nosotros es lamentable que Colombia, un año más, tenga este deshonroso honor”, dice Laura Furones, autora principal del reporte, que desde 2012 intenta mostrar el panorama mundial de estos homicidios y sus consecuencias.

@PauCasasM
Jorge López(60581)Hace 26 minutos
Estos son los triunfos brillantes de Petro el Lumpen Oligarca!
