Colombia, otra vez, el país más letal para defensores del ambiente: asesinaron 48 en 2024

La organización Global Witness señala que durante 2024, en el mundo fueron asesinadas 146 personas defensoras de la tierra y el ambiente, lo que equivale a que, cada semana, mataran entre uno y tres líderes. Foto: El Espectador - Mauricio Alvarado Lozada

Por tercer año consecutivo, Colombia volvió a ser el país más letal para las personas que defienden el ambiente y la tierra, según el más reciente informe de la organización Global Witness, que se publicó este martes 16 de septiembre. “Para nosotros es lamentable que Colombia, un año más, tenga este deshonroso honor”, dice Laura Furones, autora principal del reporte, que desde 2012 intenta mostrar el panorama mundial de estos homicidios y sus consecuencias.

