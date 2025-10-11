Colombia pide a la UE pasar a bajo riesgo de deforestación en café, cacao y palma

Imagen de referencia. Según MinComercio, el país es un proveedor clave para la Unión Europea: entre enero y julio de 2025, las exportaciones de café, cacao y aceite de palma hacia ese bloque sumaron USD $1.130 millones, un incremento del 109 % frente al mismo periodo de 2024. Foto: Cortesía Civitatis

Colombia solicitó oficialmente a la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea que el país sea reclasificado de “riesgo estándar” a “bajo riesgo de deforestación” para sus principales productos agroexportadores: café, cacao y palma de aceite.

La petición fue presentada por el viceministro de Comercio Exterior, Luis Felipe Quintero Suárez, acompañado de la Oficina Comercial en Bruselas, dirigida por Gabriel Duque, en el marco del Pacto Verde Europeo. Según el Ministerio de Comercio, el país ha consolidado avances significativos en trazabilidad, sostenibilidad y control ambiental que sustentan la solicitud.

Esa cartera señaló que, entre los progresos destacados, se encuentran el fortalecimiento de bases de datos nacionales, la modernización de los sistemas de georreferenciación y la aplicación de normas ambientales más rigurosas. Estas acciones responden a los compromisos adquiridos por el Gobierno y los productores para cumplir con el Reglamento de la Unión Europea sobre productos libres de deforestación, que entrará en vigor el 1 de enero de 2026.

El viceministro Quintero explicó que cerca del 98 % de los lotes de café y cacao en Colombia están libres de deforestación, y que más del 80 % de las fincas productoras de palma de aceite se encuentran actualmente georreferenciadas. Sin embargo, señaló que el país enfrenta el desafío de garantizar la participación y protección de los pequeños productores dentro de estas cadenas de valor.

Durante las reuniones con la Dirección General de Medio Ambiente, el funcionario reiteró el compromiso de Colombia con los principios ambientales del Pacto Verde y con la transición energética, pero subrayó la necesidad de que la evaluación de cumplimiento del reglamento se realice de manera regionalizada y sectorizada, diferenciando entre países y productos.

Además, el Gobierno propuso que la Unión Europea establezca un periodo de gracia de un año, sin sanciones ni penalidades, para permitir la adaptación de los operadores y de los países exportadores a las nuevas exigencias.

Quintero también aclaró que algunos métodos agrícolas empleados en la renovación de cultivos de café y cacao pueden ser interpretados erróneamente como deforestación en las imágenes satelitales, pese a que no lo son.

Colombia, que forma parte de la misión internacional sobre cadenas libres de deforestación, participa en este proceso junto con organizaciones como Solidaria, IDH Transformando Mercados, el Instituto Forestal Europeo (EFI) y la cooperación alemana y suiza.

Según MinComercio, el país es un proveedor clave para la Unión Europea: entre enero y julio de 2025, las exportaciones de café, cacao y aceite de palma hacia ese bloque sumaron USD $1.130 millones, un incremento del 109 % frente al mismo periodo de 2024.

