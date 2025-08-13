Colombia tiene una tarea pendiente: medir el metano, culpable del cambio climático

Las refinerías de petróleo, como esta en Barrancabermeja (Santander), son una de las principales fuentes emisoras de metano. / Getty Images Foto: Getty Images

A menos de tres meses de que inicie la próxima cumbre mundial del clima, la COP30, que se realizará en la Amazonia brasileña y en la que se espera en Colombia presente sus avances y apuestas en materia climática, el país sigue teniendo una difícil tarea para medir y mitigar uno de los gases más contaminantes: el metano.

Este gas de efecto invernadero, presente tanto en el aire que respiramos como en las capas altas de la atmósfera, sigue siendo un dolor de cabeza para las entidades en Colombia encargadas de esta tarea como el Ideam y para los...