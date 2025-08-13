No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Ambiente
Colombia tiene una tarea pendiente: medir el metano, culpable del cambio climático

A pocos meses de que inicie la esperada COP30, en la que se espera que Colombia presente sus nuevas metas climáticas, el país sigue sin tener las herramientas para medir uno de los gases que más están calentando el planeta: el metano.

Fernán Fortich
14 de agosto de 2025 - 12:05 a. m.
Las refinerías de petróleo, como esta en Barrancabermeja (Santander), son una de las principales fuentes emisoras de metano. / Getty Images
Foto: Getty Images

A menos de tres meses de que inicie la próxima cumbre mundial del clima, la COP30, que se realizará en la Amazonia brasileña y en la que se espera en Colombia presente sus avances y apuestas en materia climática, el país sigue teniendo una difícil tarea para medir y mitigar uno de los gases más contaminantes: el metano.

Este gas de efecto invernadero, presente tanto en el aire que respiramos como en las capas altas de la atmósfera, sigue siendo un dolor de cabeza para las entidades en Colombia encargadas de esta tarea como el Ideam y para los...

Periodista con enfoque en temas ambientales, posthumanistas y sociales.@fernanfortichrffortich@elespectador.com
