¿Cómo enfrentar 300 días de calor extremo al año, como sucederá en ciudades colombianas?

Se espera que ciudades como Barrancabermeja o Quibdó tengan más de 300 días con más de 30.5 grados Celsius al año.
Foto: EFE - CLEMENS BILAN
Hace una semana, caminé por el Siete de Agosto, el popular barrio de Bogotá donde arreglan cualquier imperfecto de los carros. Además de las calles con varios montones de basura —como se ha vuelto usual en la ciudad—, hubo algo más que me llamó la atención: no vi un solo árbol durante varias cuadras. Si el sol es intenso, como ese sábado, la única manera de encontrar un poco de sombra es parar en alguna tienda o en algún techo que sirva de refugio.
Visto desde una imagen satelital, el Siete de Agosto parece una cuadrícula gris, muy diferente...
Por Sergio Silva Numa
Editor de las secciones de ciencia, salud y ambiente de El Espectador. Hizo una maestría en Estudios Latinoamericanos. También tiene una maestría en Salud Pública de la Universidad de los Andes. Fue ganador del Premio de periodismo Simón Bolívar.@SergioSilva03ssilva@elespectador.com
Conoce más