¿Cómo enfrentar 300 días de calor extremo al año, como sucederá en ciudades colombianas?

Se espera que ciudades como Barrancabermeja o Quibdó tengan más de 300 días con más de 30.5 grados Celsius al año. Foto: EFE - CLEMENS BILAN

Hace una semana, caminé por el Siete de Agosto, el popular barrio de Bogotá donde arreglan cualquier imperfecto de los carros. Además de las calles con varios montones de basura —como se ha vuelto usual en la ciudad—, hubo algo más que me llamó la atención: no vi un solo árbol durante varias cuadras. Si el sol es intenso, como ese sábado, la única manera de encontrar un poco de sombra es parar en alguna tienda o en algún techo que sirva de refugio.

Visto desde una imagen satelital, el Siete de Agosto parece una cuadrícula gris, muy diferente...