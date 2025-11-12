Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Ambiente
¿Cómo enfrentar 300 días de calor extremo al año, como sucederá en ciudades colombianas?

¿Se imagina vivir en una ciudad donde haya más de 300 días de calor extremo por año? A lugares como Barrancabermeja o Quibdó podría esperarles ese escenario en un par de décadas. Un informe detalla a cuáles riesgos se enfrentan esas ciudades y cómo pueden mitigarlo

Sergio Silva Numa
12 de noviembre de 2025 - 12:40 p. m.
Se espera que ciudades como Barrancabermeja o Quibdó tengan más de 300 días con más de 30.5 grados Celsius al año.
Se espera que ciudades como Barrancabermeja o Quibdó tengan más de 300 días con más de 30.5 grados Celsius al año.
Foto: EFE - CLEMENS BILAN

Hace una semana, caminé por el Siete de Agosto, el popular barrio de Bogotá donde arreglan cualquier imperfecto de los carros. Además de las calles con varios montones de basura —como se ha vuelto usual en la ciudad—, hubo algo más que me llamó la atención: no vi un solo árbol durante varias cuadras. Si el sol es intenso, como ese sábado, la única manera de encontrar un poco de sombra es parar en alguna tienda o en algún techo que sirva de refugio.

Visto desde una imagen satelital, el Siete de Agosto parece una cuadrícula gris, muy diferente...

Editor de las secciones de ciencia, salud y ambiente de El Espectador. Hizo una maestría en Estudios Latinoamericanos. También tiene una maestría en Salud Pública de la Universidad de los Andes. Fue ganador del Premio de periodismo Simón Bolívar.@SergioSilva03ssilva@elespectador.com
Felipe(dw15k)Hace 21 minutos
Pero a la hora del análisis económico, los gurús nos informan que la explotación de petróleo con o sin fracking es imperativa si queremos vivir en un paraíso. Claramente se refieren al de ellos, los demás que se cocinen en el calor de las ciudades donde los alcaldes reemplazan árboles por postes, pasto por cemento, humedales por conjuntos o calles. Que el medio ambiente no estorbe la construcción de SU paraíso.
