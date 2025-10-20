¿Cómo estará el clima hoy? Esto dice el Ideam

En Bogotá se espera que las lluvias aumenten en la tarde.

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer el pronóstico del tiempo para este lunes, 20 de octubre. En gran parte del territorio nacional se esperan lluvias, especialmente hacia el Caribe y el Pacifico.

Según la entidad, las principales lluvias, con probabilidades de actividad eléctrica, se esperan en Magdalena, Cesar, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Atlántico, Caldas, Risaralda, Quindío, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Arauca.

En otros lugares como La Guajira, Huila, Casanare, Meta, y la región Amazónica, se prevén precipitaciones dispersas o intermitentes. En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se esperan precipitaciones de ligeras a moderadas, con nubosidad y posible actividad eléctrica dispersa.

A nivel de ciudades, en Bogotá no se descartan lloviznas ocasionales en sectores del suroccidente de la capital, en las localidades de Kennedy, Puente Aranda, Bosa, Tunjuelito, Ciudad Bolívar y Usme durante la mañana. En la tarde, la nubosidad aumentará progresivamente, con lluvias de variada intensidad en diversos sectores de la ciudad, especialmente sobre las localidades de Suba, Usaquén, Barrios Unidos, Engativá, Fontibón, Kennedy, Ciudad Bolívar, Puente Aranda y Usme.

Para la noche, el Ideam pronostica predominio de tiempo seco en la capital del país, salvo por algunas lloviznas esporádicas en sectores dispersos especialmente sobre las localidades de Suba, Engativá, Bosa, Ciudad Bolívar y Kennedy. “No de descartan lloviznas esporádicas en otros sectores”, menciona la entidad.

En Medellín y Tunja, se espera una mañana con tiempo seco, pero es probable que se registren lloviznas en la tarde y en la noche. En Bucaramanga, las lloviznas podrían aparecer en el transcurso del día, y se espera una temperatura máxima de 28°C.

Para Barranquilla, el Ideam pronostica una mañana con cielo nublado y probabilidad de lloviznas, las cuales pueden tornarse más fuertes en horas de la tarde, para finalizar con una noche seca. Mientras que, en Cartagena es posible que se registren lloviznas en la mañana, pero, se espera que en horas de la tarde y noche predomine el tiempo seco, sin descartar precipitaciones aisladas.