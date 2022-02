Comunidades denuncian riesgo de avalancha en Hidroituango

Las comunidades de al menos cinco municipios del bajo Cauca antioqueño están en riesgo. El agua represada en la entrada de uno de los túneles de desvío y descarga del proyecto hidroeléctrico de Hidroituango, en medio del caudal del río Cauca, tiene preocupados a los habitantes de la zona. El miedo y la incertidumbre de una posible avalancha son inminentes.

La emergencia, hasta el momento desatendida por los entes territoriales, comenzó la noche del pasado sábado 28 de abril cuando las caudalosas aguas del río, cargadas de piedras, troncos y desechos, taponaron uno de los túneles de la futura represa. Horas más tarde la fuerza del río logró destrabar el tapón, remover los obstáculos y continuó su cauce normal.

Sin embargo, cuando todo parecía bajo control, el peligro volvió. En la tarde del lunes 30 de abril, dos días después del primer incidente, una nueva obstrucción en la entrada del mismo túnel, esta vez de proporciones mucho más grandes, alarmó de nuevo a la comunidad. Óscar Arango, líder ambiental de la zona, expresó su preocupación por el represamiento de agua y lodo, y denunció que la gente del Cañón del Cauca llevaba tres días sin dormir, “corriéndole” al río.

De acuerdo con Jorge Londoño, gerente de Empresas Públicas de Medellín (EMP), el nuevo represamiento de agua se generó por una condición geológica que causó el desmoronamiento de roca y tierra en el interior del túnel. Para la compañía, un derrumbe imposible de prevenir sería el causante de la peligrosa obstrucción.

La hipótesis de las comunidades es distinta. Isabel Cristina Zuleta, integrante del Movimiento Ríos Vivos, aseguró que el motivo principal de la emergencia radica en que la empresa no recogió, como era su deber, los residuos de la tala de bosques secos en las riberas del Cauca. “EPM no hizo los estudios suficientes y se excusa detrás de un derrumbe, pero la realidad es que los restos de los árboles cortados y la materia orgánica que se llevó el río han generado esta emergencia”.

Y añadió: “En este momento la posibilidad de catástrofe es muy alta, no hay información suficiente para que los habitantes tomen las precauciones necesarias. No sabemos qué vaya a pasar. Ante esta incertidumbre todavía no hay actuación institucional. Ni siquiera se han rescatado las personas que permanecen atrapadas por el desbordamiento parcial del río”.

La denuncia de Zuleta se refiere a la situación de cinco familias afectadas que perdieron sus ranchos y sus enseres, y aún no han podido salir de la zona de riesgo porque el agua y el lodo taparon todos los caminos de escape. “El río está subiendo más y más. A las familias de Sabanalarga, Liborina y Buriticá, que habitan la ribera del Cauca, no les han informado nada. Las declaraciones sobre la falla geológica son ofensivas porque hacen parecer como si el problema hubiese acabado de llegar, la falla estaba ahí antes de la obra y sus estudios debieron prever la situación”, aseguró el Movimiento Ríos Vivos a través de un comunicado de prensa.

Rubi Estela Posada, una de las personas que permanecen atrapadas en la cañada del río, denunció en un video que las cinco familias afectadas ya no tenían agua potable ni comida, y que estaban a la espera del pronto rescate, antes de que fuera demasiado tarde.

Ante esta situación, EPM anunció que están trabajando en habilitar, lo más pronto posible, otros túneles para contribuir a la evacuación del agua represada, pero advirtió que este proceso puede tardar varios días. “En forma simultánea a estas labores se hará un llenado prioritario de la presa para que, en caso de que el río Cauca alcance la cota máxima, rebose el agua a través del vertedero que ya se construyó precisamente para ese propósito”, aseguró la empresa.

Al peligro de avalancha se suma el hecho de que hay cadáveres de personas desaparecidas, víctimas del conflicto armado, en las zonas donde el río está creciendo. Esta emergencia, además, inundó el puente Pescadero, que es patrimonio nacional y símbolo de memoria histórica.

El Movimiento Ríos Vivos, junto con otras organizaciones de derechos humanos, denunció que en la zona afectada puede haber más de 700 cuerpos enterrados en fosas comunes, que están en riesgo de perderse definitivamente. “Esperamos que se proteja el derecho de las familias a encontrar los cadáveres de sus seres queridos. Para eso tenemos una audiencia programada para el 8 de mayo con el procurador general de la nación y otra en la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el 9”, aseguró el Movimiento.

Organizaciones sociales y comunidades coinciden en que el peor escenario es que las autoridades no rescaten a tiempo a las personas atrapadas aguas arriba y que no tengan un plan de contingencia para prevenir cualquier desbordamiento, aguas abajo. “El río Cauca es rápido, de mucha velocidad y mucha fuerza, no es manso como el Magdalena, el torrente de aguas represadas puede causar una avalancha y desaparecer Puerto Valdivia y otros municipios. Parece que esta situación se les salió de las manos a la empresa y al Gobierno, es un desastre social y ambiental muy grave”.

Por su parte, la Agencia Nacional de Licencias Ambientles (ANLA) anunció que ha realizado el seguimiento a la licencia ambiental otorgada a la sociedad Hidroeléctrica Ituango. Voceros de la entidad revelaron que el martes 2 de mayo realizaron una visita técnica a la zona del afectada, con el fin de verificar los hechos y las medidas ambientales implementadas para prevenir una tragedia.

“En estos casos, la ANLA verifica que las actividades propuestas de mitigación de la presunta afectación sean ejecutadas conforme fueron establecidas en el plan de contingencia, en caso de considerarlas insuficientes, la autoridad ordenará las medidas adicionales que sean necesarias”, concluyó la entidad.