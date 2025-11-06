Logo El Espectador
Ambiente
Comunidades energéticas para Chocó: algo no cuadra en contrato por COP 83.000 millones

El Minminas adjudicó una serie de contratos para construir comunidades energéticas en La Guajira y Chocó. Uno de ellos es en Bahía Solano y se firmó la empresa Generación Energética S.A., y debería ejecutarse en dos meses. Varios expertos señalan que es un plazo “inviable” y otros proyectos similares, ejecutados por la misma empresa, han tomado más de 12 meses.

Andrés Mauricio Díaz Páez
06 de noviembre de 2025 - 03:56 p. m.
Imagen de referencia de un sistema de generación de energía solar instalado en Nuquí, Chocó.
Foto: Minminas

Durante años, Bahía Solano ha tenido acceso a la electricidad gracias al diésel y al agua. En ese municipio funciona una planta de generación de energía con ACPM y una pequeña central hidroeléctrica que abastecen a la comunidad. Pero, ahora, el gobierno quiere cambiar eso, instalando un parque de generación solar para que sea la principal fuente de energía del municipio, soportado por los dos sistemas que ya existen. El proyecto será financiado con la plata que ha destinado el gobierno para su política de comunidades energéticas.

Para...

Periodista y politólogo enfocado en temas ambientales, transición energética y educación.diazporlanocheamdiaz@elespectador.com
