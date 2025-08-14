No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Ambiente
Con 234 lobistas, se dilatan las negociaciones para lograr un tratado de plásticos

Aunque todo apuntaba a que este jueves por fin se lograría tener un acuerdo para eliminar progresivamente la contaminación por plásticos en el mundo, las diferencias entre los países no permitieron avanzar. Este viernes será la última oportunidad, en una discusión dilatada por países como Rusia y China, y en la que hay 234 lobistas.

Daniela Bueno
14 de agosto de 2025 - 11:56 p. m.
La mayoría de los países no están de acuerdo con el texto borrador que se presentó el miércoles en las negociaciones. EFE/EPA/MARTIAL TREZZINI
Foto: EFE - MARTIAL TREZZINI

Luego de diez días de negociaciones (del 5 al 14 de agosto), alrededor de 180 países no han logrado llegar a un acuerdo en la segunda parte del quinto intento por alcanzar un tratado internacional que reduzca y elimine progresivamente la contaminación mundial por plásticos.

Aunque todo apuntaba a que este jueves, las delegaciones que se encuentran reunidas en Ginebra, Suiza, darían a conocer la decisión final, las diferencias no permitieron avanzar. La plenaria de clausura debía empezar este jueves a las 3:00 de la tarde (hora de...

