Con 234 lobistas, se dilatan las negociaciones para lograr un tratado de plásticos

La mayoría de los países no están de acuerdo con el texto borrador que se presentó el miércoles en las negociaciones. EFE/EPA/MARTIAL TREZZINI Foto: EFE - MARTIAL TREZZINI

Luego de diez días de negociaciones (del 5 al 14 de agosto), alrededor de 180 países no han logrado llegar a un acuerdo en la segunda parte del quinto intento por alcanzar un tratado internacional que reduzca y elimine progresivamente la contaminación mundial por plásticos.

Aunque todo apuntaba a que este jueves, las delegaciones que se encuentran reunidas en Ginebra, Suiza, darían a conocer la decisión final, las diferencias no permitieron avanzar. La plenaria de clausura debía empezar este jueves a las 3:00 de la tarde (hora de...