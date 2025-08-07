Con material radiactivo buscan evitar el tráfico ilegal de cuernos de rinoceronte

Científicos trabajan para marcar con isótopos radiactivos los cuernos de rinocerontes para localizarlos y así combatir su venta y tráfico ilegal. EFE/ Organismo Internacional De Energía Atómica (oiea) Foto: EFE - Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) de la ONU y la Universidad de Witwatersrand (Sudáfrica) siguen avanzando en una iniciativa para evitar el tráfico ilegal de cuernos de rinoceronte. Se trata de un nuevo método para marcar con isótopos radiactivos inofensivos sus cuernos, y así facilitar su localización y dificultar su venta y tráfico ilegal.

Aunque el proyecto Rhisotope, o Rinosótopos, fue creado en 2021, ambas entidades presentaron recientemente el estudio que demuestra que el método no supone ningún riesgo para la salud de estos animales y permite avanzar en su ejecución.

La idea inicial del proyecto era etiquetar cuernos de rinoceronte con material radiactivo para que sean detectables por monitores de radiación por portal (RPM), dispositivos que detectan la presencia de material radiactivo y que se usan en pasos fronterizos, puertos y aeropuertos. Esta técnica consiste en colocar pequeñas cantidades de material radioactivo en agujeros perforados en los cuernos de los rinocerontes.

En junio del año pasado se insertaron en 20 ejemplares, que fueron sometidos a un seguimiento sanitario y comparados con cinco ejemplares no tratados, para demostrar que no representaba ningún peligro.

“El Proyecto Rhisotope demuestra cómo la ciencia nuclear y la infraestructura de seguridad nuclear pueden utilizarse de nuevas maneras para abordar los desafíos globales”, declaró el director general del OIEA, Rafael Mariano Grossi.

Según esta entidad, en el último decenio la caza furtiva ha cobrado la vida de más de 10.000 rinocerontes en Sudáfrica, donde habita la mayor población de estos animales del planeta. El Ministerio de Silvicultura, Pesca y Medio Ambiente de Sudáfrica notificó 103 rinocerontes víctimas de caza furtiva solo en el primer trimestre de 2025.

El éxito del proyecto también abre la puerta a futuras aplicaciones a otras especies en peligro de extinción, como los elefantes o los pangolines, según señalaron los responsables de la iniciativa.

