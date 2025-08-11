Con millones de mosquitos criados en laboratorio intentan salvar aves en Hawái

Imagen de referencia. Mielero de Hawái. Foto: Aves, no mosquitos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Desde 2023, helicópteros y drones sobrevuelan la isla de Hawái cargados con miles de mosquitos. Todos fueron criados en un laboratorio y portan una bacteria llamada Wolbachia, que tiene la misión de atacar una importante problemática para la biodiversidad del archipiélago.

Allí viven 17 especies de aves conocidas como mieleros y que son endémicas de Hawái. Es decir, no pueden encontrarse en ningún otro lugar del mundo. Los mieleros antes representaban 50 especies que habitaban la isla, pero sus poblaciones han ido desapareciendo. Aunque algunas conservan unos pocos individuos, recientemente han sido declaradas funcionalmente extintas, según el proyecto “Aves, no mosquitos”.

La razón detrás de la caída dramática en el número de especies de mieleros es la malaria aviar, una enfermedad que transmiten mosquitos que no son nativos de Hawái, pero que habrían llegado durante los procesos de colonización en embarcaciones que arribaron al archipiélago.

En los mosquitos, son las hembras las que pican y transmiten la enfermedad a las aves. También representan un riesgo para la salud de los humanos. El rol de los machos es crucial en la reproducción, por lo que es este el eslabón que están atacando para conservar a los mieleros.

El proyecto “Aves, no mosquitos”, que es apoyado, entre otras, por la organización American Bird Conservancy, cría mosquitos machos en laboratorios para cumplir una función clave. Al portar la bacteria Wolbachia, esta hace que los huevos que ponen las hembras para reproducirse no eclosionen, haciendo que no puedan terminar su proceso de reproducción.

El objetivo es reducir las poblaciones de mosquitos de los bosques que sirven de hábitat para los mieleros que están en riesgo de extinción. Los individuos se transportan por miles en materiales biodegradables que se desintegran al contacto con el suelo. Aunque solo tienen una esperanza de vida de una semana, es tiempo suficiente para cumplir con su misión.

“Si no se reducen significativamente las poblaciones de mosquitos invasores, varias especies de aves nativas desaparecerán para siempre en un futuro próximo. Al menos 33 especies de mielero están extintas, y muchas de las 17 que quedan, incluyendo el kiwikiu, el ʻĀkohekoheen Maui, y el ʻAkekeʻeen Kauaʻi, se encuentran en grave peligro de extinción. El año pasado, elʻAkikiki se extinguió funcionalmente en estado silvestre, y los mosquitos podrían causar la rápida disminución y desaparición de otras especies si no se toman medidas”, explicó en un comunicado Chris Farmer, director del programa de Hawái de American Bird conservancy.

El proyecto cumple dos años en funcionamiento y está poniendo en práctica el uso de drones para facilitar la distribución de los mosquitos. Se espera que las evaluaciones de las poblaciones de mieleros que se hagan en el futuro permitan evidenciar la disminución en la presión que generan los mosquitos.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜