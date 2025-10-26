Confirman la muerte del montañista que había desaparecido en el nevado del Tolima

El montañista Jefferson Ramírez habló por última vez con su familia en la tarde del martes 21 de octubre. Foto: Archivo Particular

Parques Nacionales Naturales de Colombia confirmó el fallecimiento de Jefferson Ramírez Bedoya, un joven montañista que había sido reportado como desaparecido el 21 de octubre, mientras subía al nevado del Tolima. Luego de tres días de búsqueda, las autoridades locales informaron que hallaron el cuerpo sin vida en inmediaciones del cañón del Combeima.

Según PNN, una vez se reportó la desaparición de Ramírez se estableció el Puesto de Mando Unificado (PMU) en Ibagué, Tolima, “con el fin de coordinar las acciones de búsqueda y rescate con el apoyo de organismos de socorro, comunidad campesina de la zona, Defensa Civil y equipo del Parque Nacional Natural Los Nevados”.

La información que tenían en ese momento indicaba que Ramírez había sido visto por última vez cerca de la finca Primavera, en la ruta que conecta el Valle de Cocora, en Salento, Quindío, con la cumbre del nevado. Medios locales afirman que su último reporte fue a las 4 de la tarde del 21 de octubre, cuando le escribió a uno de sus familiares.

Finalmente, el 24 de octubre los organismos de socorro hallaron su cuerpo, que fue trasladado a medicina legal en Pereira, en coordinación con sus familiares, según informó Parques.

El joven fue voluntario socorrista de la Cruz Roja Colombiana en Manizales. La seccional Caldas de esta entidad lamentó el fallecimiento de Ramírez y dijo que lo recordarán por “su elegía, compañerismo, entrega desinteresada al servicio de los demás, valores que reflejan el verdadero sentido del voluntariado”.

Ramírez Bedoya se desempeñaba como guía turístico y tenía un emprendimiento relacionado al senderismo, donde vendía accesorios para realizar esta actividad. Según sus familiares, no era la primera vez que iba al nevado del Tolima.

