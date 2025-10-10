Conozca cómo será el clima para este fin de semana festivo del 10 al 13 de octubre

Para la tarde y noche del viernes, el Ideam prevé un incremento de las lluvias sobre la región Pacífica y su zona marítima, mientras que disminuirán hacia la Orinoquía y la Amazonía. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Durante este fin de semana largo (del 10 al 13 de octubre) gran parte del país estará bajo condiciones lluviosas de distinta intensidad, según el más reciente pronóstico del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). Las regiones Pacífica, Andina y Caribe serán las más afectadas, mientras que en la Amazonía se prevén lluvias moderadas, concentradas principalmente hacia el occidente.

El domingo se perfila como el día más lluvioso del puente, con probabilidades altas de precipitaciones generalizadas en casi todo el territorio nacional.

Viernes: aumento de lluvias en el Pacífico

Para la tarde y noche del viernes, el Ideam prevé un incremento de las lluvias sobre la región Pacífica y su zona marítima, mientras que disminuirán hacia la Orinoquía y la Amazonía.

En la región Andina persistirán las precipitaciones, especialmente en Antioquia, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Caldas y Risaralda.En la costa Caribe, los departamentos de La Guajira, Magdalena y Bolívar también registrarán acumulados importantes de lluvia. En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se esperan condiciones nubladas y lluvias intermitentes durante el día.

Sábado: lluvias fuertes y tormentas eléctricas

El sábado se anticipa una leve reducción de lluvias en las regiones Caribe y Pacífica, pero un aumento en la Andina y la Orinoquía.

Los departamentos de La Guajira, Cesar, Norte de Santander, Cundinamarca, Tolima, Meta y Vichada estarán entre los más afectados. En varias zonas podrían presentarse descargas eléctricas y tormentas aisladas, sobre todo en horas de la tarde.

Domingo: el día más lluvioso del puente

Para el domingo 12 de octubre, las lluvias se intensificarán en la mayoría de las regiones, con acumulados importantes en Antioquia, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Meta. En contraste, en la región Caribe se prevé una ligera disminución de las precipitaciones.El Ideam destaca que este será el día con mayor probabilidad de lluvias generalizadas en el país.

En Bogotá se esperan cielos entre parciales y mayormente nublados, con lluvias recurrentes, sobre todo en el norte y occidente de la ciudad. Las temperaturas oscilarán entre los 9 °C en la madrugada y los 21 °C durante el día.

Lunes festivo: retorno de lluvias al Caribe

El cierre del puente traerá nuevamente lluvias fuertes sobre el centro y occidente de la región Caribe, mientras que en la Amazonía se mantendrán de baja intensidad. Se prevén precipitaciones importantes en Magdalena, Atlántico, Sucre, Bolívar, Antioquia, Tolima, Huila, Chocó y Nariño.

Recomendaciones del Ideam

Ante las condiciones previstas, el Ideam recomienda a la población mantenerse atenta a posibles deslizamientos, especialmente en zonas montañosas y vías con alerta roja. También se sugiere evitar actividades al aire libre durante tormentas eléctricas, revisar el estado de los techos y asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Para quienes viajen por carretera, la entidad aconseja informarse sobre el estado de los corredores viales a través de la línea #767 o el portal de Invías.