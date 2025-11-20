Logo El Espectador
20 de noviembre de 2025 - 10:10 p. m.

¿Construir un estadio en una “isla” del río Magdalena? Una idea “fuera de lugar” en Neiva

Felipe Olave ha prometido construir un nuevo estadio para Neiva en una “isla” sobre el río Magdalena. Pero hay científicos con una lista de argumentos que demuestran que es un proyecto inviable por su ubicación y el posible impacto ambiental que tendría.

César Giraldo Zuluaga

César Giraldo Zuluaga

Unidad de Video

