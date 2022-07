Contaminación acústica por minas en aguas profundas se extiende por grandes áreas

Hay varias especies marinas que se podrían ver afectadas en la presencia de altos niveles de contaminación acústica. Foto: Pixabay

En junio de 2021, la pequeña isla del Pacífico llamada Nauru fue noticia mundial. Ante la Autoridad Internacional de Fondos Marinos (ISA, por su sigla en inglés), responsable de la gestión de los recursos de los fondos marinos en áreas fuera de la jurisdicción nacional, notificó que tenía la firme intención de empezar a extraer minerales del fondo marino para 2023. La isla aseguró que si la ISA no lograba establecer las reglas para la minería en fondos marinos dentro de los próximos dos años, la isla actuaría por su cuenta y, con un permiso provisional, permitiría que la empresa minera DeepGreen empezara a hacer minería en la zona de Clarion-Clipperton, en el Pacífico norte.

En este contexto, se llevó a cabo un nuevo estudio publicado en la revista Science, en donde los autores argumentan que el daño potencial que podrían causar estas minas submarinas no ha sido suficientemente estudiado, por lo que es necesario saber más sobre los impactos de esta actividad en los ecosistemas marinos. Esta investigación encontró que el ruido de una sola mina en aguas profundas podría avanzar alrededor de 500 kilómetros en condiciones climáticas tranquilas. (También puede leer: El 90% de las personas que se dedican a la pesca, lo hacen para subsistir)

El análisis de los investigadores utilizó los niveles de ruido producidos por los procesos industriales existentes, como el dragado, la exploración de petróleo y gas, como sustitutos de la minería en aguas profundas. Unos 17 contratistas son los que están explorando la posibilidad de realizar minería en la zona de Clarion-Clipperton. Los hallazgos de este estudio sugieren que, si estos contratistas operaran una mina cada uno, generarían niveles de ruido elevados en un área de 5.5 millones de kilómetros cuadrados. Esto sería una zona más grande que la Unión Europea, por ejemplo. El coautor de la investigación Craig Smith dijo a The Guardian que: “Si nuestro modelo es correcto, podría requerir un replanteamiento de las regulaciones ambientales, incluida la cantidad de operaciones mineras permitidas dentro de la Zona Clarion-Clipperton”.

Dentro de esta área, y muchas más, hay especies de mamífero marinos que son sensibles al ruido, como algunas especies de ballenas. La contaminación acústica en sus entornos podría afectar su forma de comunicarse y de navegar sus alrededores. Un estudio titulado “Los efectos del ruido antropogénico en animales” indicó que: “El ruido submarino puede interferir con las funciones clave de la vida de los mamíferos marinos (por ejemplo, buscar alimento, aparearse, amamantar, descansar, migrar) al afectar la sensibilidad auditiva, enmascarar las señales acústicas, provocar respuestas conductuales o causar estrés fisiológico”. (Le puede interesar: Crisis climática revela el lago más profundo de América)

Además, se cree que hay muchas especies en aguas profundas, de las que aún no se sabe, que podrían resultar similarmente afectadas. “El mar profundo alberga potencialmente millones de especies que aún no se han identificado, y los procesos allí permiten que exista vida en la Tierra”, dijo a The Guardian el coautor Travis Washburn. Aunque falta investigar sobre el impacto del ruido, aún existe la oportunidad de comprenderlo y mitigarlo antes de que ocurran, agregó el ecólogo.

¿Qué minerales hay en el fondo marino?

Allí hay una gran cantidad de minerales, como magnesio, níquel, cobalto, cinc y hierro, que se han formado durante millones de años. Aunque desde hace tiempo estos recursos han sido extraídos de la tierra, en las últimas décadas se ha impulsado más la exploración submarina. Las empresas mineras aseguran que estos minerales de los fondos marinos son esenciales para asegurar el éxito de la transición energética, pues la descarbonización requiere baterías, turbinas eólicas o paneles solares para los que son necesarios estos materiales.

