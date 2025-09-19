Continúan las lluvias durante el fin de semana: este es el pronóstico del Ideam

El sábado podría ser el día más lluvioso en Bogotá. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Este fin de semana las lluvias, algunas acompañadas ocasionalmente por descargas eléctricas, se podrán registrar en varias partes del territorio nacional, así lo informa el más reciente boletín del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

De acuerdo con la entidad, para este sábado, 20 de septiembre, se esperan lluvias en la mayoría del país, solo en la región Caibe se prevé que disminuyan. Las precipitaciones más intensas, e incluso tormentas eléctricas, son probables en sectores dispersos de Antioquia, Santander, Tolima, Caldas, Risaralda, Quindío, Cundinamarca, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Arauca, Casanare y Meta. Hacia el sur del país, también se esperan lluvias puntuales en los departamentos de Guaviare, Caquetá, Putumayo, Amazonas y Vaupés.

Para el domingo, el Ideam pronostica un incremento en la intensidad de las lluvias en amplios sectores del Pacífico. Por esto, las lluvias más intensas, acompañadas de posibles descargas eléctricas, se esperan en Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño. En otras partes de la región Caribe, así como el centro y norte de la Andina, las precipitaciones se mantendrán, y hacia el sur del país puede disminuir.

En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se espera posibilidad de chubascos ocasionales, con cielo parcialmente nublado durante el día, y algunas lluvias para el sábado.

En el caso de Bogotá, el Ideam explica que son probables lluvias moderadas en los sectores norte y occidente, particularmente en horas de la tarde; se prevé que el día más lluvioso sea el sábado y la temperatura esté entre 8 °C y 21 °C.

