Continúan las lluvias en Colombia: este es el pronóstico del tiempo del Ideam para hoy

Imagen de referencia. En varias zonas de Bogotá se esperan lluvias. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) emitió el pronóstico del tiempo para el último día de marzo. De acuerdo con la entidad, tal como en los últimos días, se presentarán lluvias en diferentes partes del país.

En Bogotá, tras una madrugada con tiempo seco, se espera que en el sur y oriente de la ciudad haya lluvias al final de la mañana, que se concentrarían en Usme, Santa Fe y San Cristóbal.

“En horas de la tarde se esperan lluvias de carácter ligero a moderado en amplios sectores de Bogotá, con los núcleos más intensos sobre el sur y oriente de la ciudad, especialmente en localidades como Usaquén, Chapinero, San Cristóbal y Santa Fe”, explicó la entidad.

Para la noche podrían presentarse lluvias también en Barrios Unidos y persistirán en Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal y Usme. La temperatura máxima para la jornada será de 20 °C.

Pronóstico del tiempo para las principales ciudades del país

Para Medellín, la segunda ciudad más grande de Colombia, se esperan lluvias ligeras durante las horas de la tarde y es posible que haya lloviznas ocasionales en la noche. La temperatura máxima en la ciudad será de 28 °C.

Para Cali, habrá “cielo entre parcial y mayormente nublado, con predominio de tiempo seco en la mañana”. En la tarde y noche, son posibles lloviznas o lluvias ligeras ocasionales. La temperatura podría llegar a los 30 °C.

Hacia el Caribe, para Barranquilla y Cartagena se esperan condiciones similares, con días parcialmente nublados, pero predominio de tiempo seco. La temperatura máxima estaría entre 32 °C y 33 °C.

En Bucaramanga “predominará el cielo mayormente nublado; no se descartan lloviznas en las primeras horas y se prevén lluvias entre ligeras y moderadas en la tarde y noche”, explicó el Ideam. Se espera una temperatura máxima de 26 °C.

En Tunja, las condiciones serán de cielo mayormente nublado y con probabilidad de lluvias ligeras a moderadas en la tarde y noche. La temperatura alcanzará los 18 °C.

Finalmente, para Popayán “se prevé cielo mayormente nublado durante gran parte de la jornada, con posibilidad de lloviznas o lluvias ligeras intermitentes en la tarde y la noche”, concluyó la entidad.

En todas las regiones del país, Andina, Caribe, Pacífica, Orinoquía y Amazonía, se esperan precipitaciones distribuidas en diferentes zonas. Aun así, se espera tiempo seco en zonas como el norte del Caribe.

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