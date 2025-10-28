¿Continuarán las lluvias en Colombia? Este es el pronóstico del clima según del Ideam

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer el pronóstico del clima para este martes 28 de octubre, en el que se espera una ligera disminución de las lluvias en Bogotá y las principales ciudades del país.

Lo invitamos a leer: Pez basa: el Minambiente busca erradicarlo, prohibirlo y declararlo especie invasora.

“Se estiman precipitaciones con probabilidad de descargas eléctricas, concentradas en zonas de la región Pacífica y el sur de la Amazonia. Además, se prevén lluvias entre ligeras y moderadas en sectores dispersos de la región Andina y en el oriente de la Orinoquia. Para gran parte de la región Caribe, se anticipa una disminución en las precipitaciones”, se lee en el más reciente boletín de la entidad.

Según el pronóstico del Ideam, las mayores precipitaciones se registrarían en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Amazonas. Por su parte, se prevén chubascos y lluvias de intensidad moderada en zonas de Santander, Antioquia, Caldas, Quindío, Cesar, así como en el sur de Bolívar y de Córdoba, y en regiones de Guaviare, Meta, Vaupés y el oriente de Vichada y Guainía.

🌥️Así estará el clima en Bogotá

En la mañana de este martes, en la capital del país se espera un cielo parcialmente nublado con tiempo seco, aunque no se descartan lluvias ligeras en el occidente de la ciudad.

“Durante la tarde, se espera cielo parcialmente nublado con probabilidad de ocurrencia de lluvias ligeras en sectores del occidente de la ciudad. Para las horas de la noche, se prevé la ocurrencia de lloviznas en el oriente con cielo mayormente nublado”, precisa el Ideam.

☔Este es el pronóstico del clima en las principales ciudades de Colombia

• Barranquilla: Se espera una jornada con cielo parcialmente nublado y probables lluvias ocasionales, principalmente, en la tarde (T. máx.: 33 °C),

• Cartagena: Se espera una jornada con cielo parcialmente nublado y probables lluvias ocasionales en la tarde (T. máx.: 33 °C),

• Medellín: Se espera una jornada con cielo entre parcial a mayormente nublado y probables lluvias moderadas, principalmente, en horas de la tarde (T. máx.: 28 °C),

• Tunja: Se espera una jornada con cielo parcialmente nublado y probables lluvias ligeras ocasionales en la noche (T. máx.: 19 °C),

• Bucaramanga: Se espera una jornada con cielo parcialmente nublado y probables lluvias en la noche (T. máx.: 28 °C),

• Cali: Se espera una jornada con cielo parcial a mayormente nublado y probables lluvias moderadas en la noche (T. máx.: 28 °C).

Podría interesarle: Las fascinantes criaturas descubiertas en expedición a una de las partes más profundas del océano.

Nuevas actualizaciones de la temporada de huracanes

El huracán Melissa, catalogado como la tormenta tropical más fuerte de 2025, mantiene su desplazamiento sobre el mar Caribe y se espera que impacte territorio jamaiquino en las próximas horas.

“Melissa, mantiene afectando en varias zonas del mar Caribe colombiano generando precipitaciones, acompañadas en algunos casos por tormentas eléctricas sectorizadas y rachas de viento. Por el contrario, tiende a disminuir su influencia en las condiciones atmosféricas sobre la parte continental de la región Caribe colombiana”, precisa el Ideam.

Por su parte, dos ondas tropicales se encuentran bajo monitoreo, aunque su influencia en el clima es baja.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜