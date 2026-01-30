¿Continuarán las lluvias este viernes? Esto dice el Ideam

Lluvias en Bogotá. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Para este viernes 30 de enero, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) pronostica condiciones nubosas para las regiones Amazonia, Andina, Pacífica, sectores de la Orinoquia y de la Caribe.

La entidad prevé, en su más reciente boletín metereologíco, que las “mayores cantidades de lluvia se registrarán áreas de Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Caldas, Risaralda, Quindío, norte y occidente de Tolima, Cauca, Nariño, occidente de Huila, Santander, sur del Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca”.

🌧️Lluvias en Bogotá

En la mañana de este viernes se esperan lluvias ligeras en el sur y oriente en la capital del país, mientras que en el resto de la ciudad se esperan condiciones secas con cielo nublado, según el Ideam.

“En la tarde, son estimadas lluvias en sectores del oriente y sur de Bogotá, en zonas de las localidades de San Cristóbal, Santa Fe, Usme y Ciudad Bolívar”, precisó la entidad. “Durante la noche son previstas lluvias ligeras en algunos sectores de la capital”.

☔Este es el pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Colombia:

•Cali: Se espera cielo mayormente nublado con probables lluvias de variada intensidad con probables tormentas eléctricas sectorizadas, principalmente, en horas de la noche (T. máx.: 27 °C),

•Barranquilla: Durante la jornada se estima cielo entre ligero y parcialmente nublado con predominio de tiempo seco (T. máx.: 32 °C),

•Cartagena: Durante la jornada se estima cielo entre ligero y parcialmente nublado con predominio de tiempo seco (T. máx.: 33 °C),

•Medellín: Se espera cielo mayormente nublado con posibles lloviznas en la mañana. Durante la tarde y noche se prevén lluvias de mayor intensidad con cielo nublado. Probable actividad eléctrica dispersa (T. máx.: 27 °C),

•Tunja: Se espera cielo mayormente nublado gran parte del día con posibles lluvias ligeras en la tarde (T. máx.: 19 °C),

•Bucaramanga: Se espera cielo mayormente nublado con predominio de tiempo seco en la mañana. Para la tarde y noche se prevén probables lluvias ligeras (T. máx.: 29 °C).

Consulte aquí el monitoreo en tiempo real de las lluvias en Bogotá y Medellín

Para evitar contratiempos en sus desplazamientos, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) y la Secretaría de Ambiente ofrecen una herramienta que le permite a los capitalinos conocer las zonas en las que llueve en tiempo real.

En esta plataforma, basada en los datos de monitoreo de las estaciones en la ciudad, podrá ver los acumulados de lluvias en las diferentes zonas de la capital del país, que van desde ‘lluvia ligera’ hasta ‘lluvia muy fuerte’.

Por su parte, el Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA) también ofrece un mapa en el que los habitantes de la capital de Antioquia pueden ver el pronóstico de la lluvia para la próxima hora más actualizado en las diferentes zonas de la ciudad.

