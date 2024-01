Contraloría denuncia falta de mantenimiento en dispositivo clave contra incendios

BOG400. BOGOTÁ (COLOMBIA), 24/01/2024.- Un helicóptero combate el pasado 24 de enero un incendio forestal en el cerro El Cable, en Bogotá (Colombia). Un nuevo incendio, que ahonda la crisis medioambiental en Colombia, comenzó este miércoles en los cerros orientales de Bogotá, esta vez en uno conocido como El Cable y en donde las autoridades locales tratan de apagar las llamas. EFE/ Carlos Ortega Foto: EFE - Carlos Ortega

En una rueda de prensa durante la mañana de este 25 de enero, el Contralor General de la Nación, Carlos Zuluaga Pardo, entregó información sobre los incendios forestales que se han reportado en varios territorios de Colombia en las últimas horas. Zuluaga señaló que una maquinaria que sería clave para mitigar las llamas a nivel nacional, conocida como Sistema de Atención de Incendios de Forma Aérea (o MAAFS II), no está funcionando por falta de mantenimiento.

Según información de la Contraloría, la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) le solicitó recursos a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para ese propósito. Pero, aunque ese pedido se hizo antes de finalizar 2023, hasta el día de hoy no se ha tenido respuesta.

Para entender mejor la importancia de ese dispositivo en la mitigación de incendios, debemos recordar que, actualmente, la FAC ha dispuesto de 10 helicópteros de ala rotatoria para ayudar en el control de las llamas a nivel nacional en territorios como Magdalena, Antioquia, Meta, Santander, Norte de Santander, Vichada y Cundinamarca. “Para este tipo de misiones, se requiere volar a baja altura y velocidad, lo que convierte a los helicópteros en los medios ideales para ese propósito”, dijo la FAC a través de un comunicado.

Cada una de las 10 aeronaves que están en esas operaciones llevan consigo un dispositivo conocido como “Bambi Bucket”, que, según la Contraloría, tiene la capacidad para trasladar 400 galones de agua por viaje. Sin embargo, y en palabras de Luis Fernando Mejía, contralor delegado para el sector de la infraestructura, la gran diferencia del Bambi Bucket respecto al MAAFS, es que este último tiene mucha más capacidad, pues puede cargar hasta 6 mil galones en un solo trayecto.

¿Quién debería encargarse del mantenimiento?

La Contraloría hizo énfasis en que la UNGRD no es la entidad encargada de hacerle mantenimiento al MAAFS. “Cabe recordar que la unidad tampoco es propietaria de las aeronaves”, puntualizó Mejía.

Por eso, Zuluaga confirmó que se le solicitó al comandante de la FAC, el Mayor General Luis Carlos Córdoba, que presente un informe en el que detalle si es cierto o no que le pidió esos recursos a la UNGRD. La Unidad no se había pronunciado hasta este jueves de lo denunciado por el ente de control.

El MAAFS no puede implementarse en todos los helicópteros. Necesita de unos más robustos, de tipo Hércules C-30, que no son aptos para volar en todos los territorios. “Por ejemplo, en Bogotá no podrían utilizarse para mitigar lo ocurrido en los Cerros Orientales, pero sí en otros municipios donde la topografía lo permita”, dijo Zuluaga. Solo tres helicópteros Hércules serían capaces de tener el sistema, ya que, según la FAC, requiere de una adaptación especial, pues ese tipo de aeronaves suelen utilizarse, más que todo, para el transporte de tropa y carga, y aterrizaje en pistas no preparadas en las regiones más apartadas del país.

Por su parte, la FAC dijo que, una vez estén disponibles los recursos económicos, se iniciaría el proceso de contratación para el mantenimiento del MAAFS, “para poner operativo este sistema y apoyar así las futuras emergencias forestales donde sea necesaria su intervención, teniendo en cuenta que factores como altura, topografía, temperatura y vientos, son determinantes para su atención”.

Respecto a los incendios forestales que se presentaron en varios territorios del país, la Contraloría dijo que le solicitó al director de la UNGRD, Olmedo López, que declarara la emergencia y solicitara cooperación internacional. “También observamos que había solo un helicóptero para atender los Cerros de Bogotá”, dijo Mejía. “También, en el marco del fenómeno de El Niño, pedimos que se hiciera un inventario detallado de los municipios donde no hay condiciones para tener agua potable”, continuó el contralor delegado.

Según el órgano de control, la UNGRD tiene una baja ejecución de presupuesto, si se comparara respecto a otras entidades adscritas a Presidencia. “De los $1,6 billones de pesos que le fueron asignados, solo habían gastado $500 mil millones un año después de entregados los recursos”, afirmó Mejía.

El último reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) cuantifica en 31 los incendios forestales que permanecen activos en el país este jueves. Entre los departamentos más afectados están Huila, con incendios en Tarqui, Oporapa, Algeciras (3) y Baraya; Santander, con un incendio en Tona; Boyacá, con conflagraciones en Zetaquira, Susacón; Bolívar, con un incendio en El Peñon; Cesar, con incendios en Valledupar, Pueblo Bello, Curumaní; y Cundinamarca, de los más afectados, con focos en Nemocón, Nimaima, Quebradanegra, Sibaté, Gachancipá, Fómeque y Soacha.

En Bogotá siguen ardiendo los Cerros Orientales y el Cerro El Cable. Mientras tanto, en Antioquia se presentan emergencias en Santa Bárbara y Carolina del Príncipe; en La Guajira los bomberos luchan por apagar un incendio en El Molino, y en Norte de Santander están atendiendo emergencias en El Carmen, Salazar, Chitagá, Bucarasica y Toledo. Las autoridades reportan que 9 incendios ya están controlados.

