COP26: Bancos prometen limitar emisiones de gases de efecto invernadero

En el segundo día de la COP26 se anunció que $ 130 billones de activos financieros se han comprometido a alinearse con el límite de calentamiento de 1,5 ° C del Acuerdo Climático de París están condenadas al fracaso a menos que los gobiernos establezcan leyes estrictas para cumplir su palabra.

El compromiso financiero, conocido como Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), significará que para 2050 todos los activos gestionados por las instituciones involucradas estarán alineados con emisiones netas cero. Los economistas han estimado que es probable que se necesiten alrededor de $100 billones de inversión en las próximas tres décadas para alcanzar la meta neta cero, por lo que, en teoría, GFANZ proporcionará dinero en efectivo más que suficiente para alcanzar la meta.

“Los bancos y los financistas son el alma de las empresas de combustibles fósiles y los agronegocios destructivos que alimentan la crisis climática, por lo que es correcto que la atención se centre en ellos en la COP26. Sin embargo, el anuncio de hoy de los bancos corre el riesgo de ser más lavado verde si no es legalmente vinculante”, dijo Veronica Oakeshott, directora de Política y Defensa Forestal de Global Witness.

Los anuncios arrastrados también parecen sugerir que los nuevos planes pueden no abordar los vínculos del sector financiero con la deforestación. “Para lograr un planeta habitable y permanecer dentro de los 1,5 grados, no necesitamos nuevos combustibles fósiles y el fin de toda la deforestación. Cualquier enfoque de cero neto por parte de las finanzas o los gobiernos que ignore el papel crucial de los bosques no es adecuado para su propósito “, continuó Oakeshott.

De acuerdo con una investigación de Global Witness, los bancos e inversionistas globales han obtenido un ingreso estimado de $ 16.6 mil millones (£ 12.7 mil millones) desde el Acuerdo Climático de París con agronegocios vinculados a la deforestación tropical, obteniendo $ 192 millones (£ 147 millones) y abusos de derechos humanos, a pesar de que muchos suscribieron compromisos voluntarios para alinearse con París y estar libre de deforestación. Los planes anunciados hoy deben abordar esto.

“Una y otra vez hemos visto que los compromisos bancarios voluntarios claramente no valen el papel en el que están escritos y todavía no tenemos motivos para creer que los de hoy serán diferentes”, agregó. “Los líderes mundiales ya no pueden confiar en que las instituciones financieras se regulen a sí mismas. Los bancos no dejarán de financiar la deforestación a menos que exista una legislación fuerte y vinculante que haga que sea ilegal que lo hagan “.

El canciller del Reino Unido, Rishi Sunak, también anunció planes para convertir al Reino Unido en el primer centro financiero neto cero del mundo. “Si bien damos la bienvenida al espíritu del anuncio del Canciller, él tiene una gran tarea por delante y si quiere lograrlo, sus palabras deben ir seguidas de medidas regulatorias”, dijo Oakeshott.

De acuerdo con The Guardian, algunos expertos creen que las afirmaciones presentadas en la COP26 son exageradas. La cifra de $130 billones se refiere a los activos que las empresas tienen bajo administración, de los cuales solo una pequeña proporción, alrededor de un tercio, se dedicará a inversiones bajas en carbono en la crucial próxima década, cuando las emisiones deben reducirse a la mitad para evitar que las temperaturas aumenten. más de 1,5 ° C por encima de los niveles preindustriales.

Simon Youel, del grupo de campaña Positive Money, dijo: “Los bancos pueden estar preparándose para aumentar la inversión en actividades ‘verdes’, pero este anuncio no dice nada sobre las inversiones de las firmas financieras en nuevos proyectos de combustibles fósiles. Los estados deben introducir restricciones contra las nuevas inversiones en combustibles fósiles si queremos tener la oportunidad de mantener vivo el 1C”.