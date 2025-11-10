Logo El Espectador
Ambiente
COP30: Empezó en la Amazonia un nuevo esfuerzo por enfrentar el cambio climático

Desde este lunes, delegados de más de 190 países se reúnen en Belén, Brasil, para buscar caminos que permitan enfrentar la crisis climática. Pese al escepticismo por las tensiones internacionales que persisten, se espera que en dos semanas el mundo tenga una hoja de ruta clara para abandonar combustibles como el petróleo y el carbón, así como para tener metas más claras frente a la adaptación, un tema clave para países como Colombia. ¿Qué más esperar de estas dos semanas?

César Giraldo Zuluaga
10 de noviembre de 2025 - 08:19 p. m.
La COP30 reúne a líderes de más de 190 países del mundo para buscar caminos que permitan enfrentar el cambio climático.
Foto: Raimundo Pacco - COP30

Es muy probable que en los últimos años usted haya sentido algún impacto del cambio climático en el lugar donde vive. En algunos casos, la influencia de la crisis climática es más evidente que en otros. Hace poco más de un año, Bogotá vivió un racionamiento en su servicio de agua potable. Aunque esta situación tuvo múltiples causas, la sequía prolongada y un fenómeno de El Niño (que podría volverse más intenso y extremo con el cambio climático) fueron algunas de ellas.

Si usted vive en Cali o en Barranquilla, por mencionar otro par de...

