Coralina prende las alarmas tras pesca ilegal de tiburón juvenil en Providencia

La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (CORALINA) advirtió sobre prácticas ilegales de pesca con arpón por parte de turistas en la Reserva de Biosfera Seaflower, luego de que en redes sociales se difundieran imágenes de un ejemplar juvenil de tiburón capturado en Providencia.

El Área Marina Protegida Seaflower, declarada territorio de uso múltiple, cuenta con zonas de máxima protección y áreas destinadas al uso responsable de los recursos. Sin embargo, la entidad ambiental denunció que algunos prestadores de servicios turísticos estarían promoviendo actividades prohibidas que ponen en riesgo la biodiversidad del Caribe insular.

Regulaciones y restricciones

Según CORALINA, el uso de arpones está permitido únicamente a pescadores artesanales tradicionales que cuenten con autorización de la autoridad pesquera, en el marco de prácticas de subsistencia reguladas. La pesca con arpón para fines turísticos, recreativos o deportivos está prohibida en todo el Archipiélago.

La entidad recordó además que la captura de especies marinas vulnerables (como tiburones, tortugas marinas y peces loro) constituye una infracción ambiental, independientemente de si se encuentran en veda o no.

El reciente caso del tiburón juvenil evidenció la fragilidad de los ecosistemas marinos frente a actividades ilegales. CORALINA subrayó que este tipo de prácticas atentan contra la sostenibilidad del Archipiélago y contradicen compromisos nacionales e internacionales de conservación.

Llamado a turistas y operadores

La autoridad ambiental hizo un llamado a los operadores turísticos, hoteles y posadas para que se abstengan de promover actividades de pesca con arpón, pues “comprometen la sostenibilidad del destino y la reputación del Archipiélago como santuario de vida”.

También instó a los visitantes a optar por actividades sostenibles como buceo, snorkeling, kayak y avistamiento de fauna, y a la comunidad local a denunciar cualquier acto de pesca ilegal.

La Reserva de Biosfera Seaflower es uno de los principales ecosistemas marinos del Caribe y considerado un “pulmón” para la región insular. La captura de especies protegidas, advirtió CORALINA, amenaza directamente su equilibrio ecológico y la posibilidad de sostener prácticas turísticas responsables.

