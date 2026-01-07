Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones

Home

Ambiente
07 de enero de 2026 - 10:00 p. m.

Corpoguajira rechazó la solicitud para explotar una nueva mina de carbón en Colombia

El proyecto minero, que ya había sido archivado en dos ocasiones por la ANLA, no recibió la licencia ambiental por parte de Corpoguajira. A la empresa le queda la opción de presentar un recurso de reposición, en el que deberán demostrar que los argumentos de la corporación no son suficientes para rechazar el proyecto.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Andrés Mauricio Díaz Páez

Andrés Mauricio Díaz Páez

Conoce más

Temas Relacionados

Corpoguajira

La Guajira

Proyecto minero

Ambiente

Noticias hoy

Cañaverales

Manantial de Cañaverales

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.