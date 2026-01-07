07 de enero de 2026 - 10:00 p. m.
Corpoguajira rechazó la solicitud para explotar una nueva mina de carbón en Colombia
El proyecto minero, que ya había sido archivado en dos ocasiones por la ANLA, no recibió la licencia ambiental por parte de Corpoguajira. A la empresa le queda la opción de presentar un recurso de reposición, en el que deberán demostrar que los argumentos de la corporación no son suficientes para rechazar el proyecto.
