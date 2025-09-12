Cuando este elefante desaparece, también desaparece este árbol: ¿qué los conecta?

Elefante africano de bosque (Loxodonta africana cyclotis); Parque Nacional Dzanga-Ndoki, República Centroafricana. /Martin Harvey / WWF Foto: /Martin Harvey / WWF

Cuando pensamos en elefantes, la imagen de la sabana africana suele llegar a la mente. Sin embargo, en África Central existe otra especie: los elefantes africanos de bosque. Más pequeños y con orejas redondeadas, viven entre la vegetación, comen hojas, frutas y corteza, y forman grupos más reducidos que sus primos de la sabana. Aunque mucho menos conocidos, hoy están en peligro crítico por la caza furtiva y la deforestación.

Se cree, por ejemplo, que la caza de marfil ha hecho que la población de elefantes africanos de bosque se desplome un 86 % en las últimas tres décadas. Su desaparición, de por si dolorosa, ha tenido un efecto en los bosques de la Cuenca del Congo que ha sorprendido a los científicos. A medida que hay menos elefantes, también disminuyen los individuos de ébano africano, un árbol de madera muy densa y valiosa que alcanza los 25 metros de altura. (Puede ver: La región de China llena de huevos de dinosaurios)

En una nueva investigación publicada hace poco, los científicos revelan como las poblaciones de elefantes y de ébano están vinculadas por lo que llaman un mutualismo previamente desconocido, en el que el excremento de elefante protege las semillas de ébano de sus depredadores. “La interrupción de este mutualismo por la caza furtiva exacerba la depredación de semillas por parte de herbívoros y se asoció con una reducción del 68 % en el reclutamiento de pequeños retoños”, dicen los autores. “Esta amenaza a la supervivencia de una valiosa y emblemática especie arbórea plantea inquietudes sobre las consecuencias a largo plazo del exterminio de los elefantes de bosque”, agregan.

¿Qué encontraron?

El equipo estableció parcelas de estudio en bosques donde los elefantes aún estaban presentes y en áreas donde habían desaparecido debido a la caza furtiva. Para mirar la interacción entre los animales y las semillas, utilizaron cámaras ocultas, apuntando especialmente a excrementos de elefante de los que brotaban plántulas de ébano. Esto permitió registrar qué animales consumían los frutos y cómo las semillas, protegidas dentro del estiércol, germinaban y se desarrollaban hasta convertirse en nuevas plántulas.

El investigador principal, Vincent Deblauwe, dedicó varios años a estos experimentos de campo, incluso construyendo una cámara trampa personalizada para observar por primera vez a los polinizadores del ébano en la copa del bosque, un aspecto importante para comprender la reproducción de este árbol. Además de la observación directa, el equipo recolectó semillas de ébano de los excrementos de elefante y las plantó manualmente, monitoreando cuidadosamente las tasas de germinación y la supervivencia de las plántulas.

A pesar de ser más pequeños que sus primos, los elefantes del bosque tienen un gran papel en la reproducción del ébano por dos razones principales: comen sus frutos y llevan las semillas lejos del árbol madre. Esto es importante porque si los árboles crecieran muy juntos, podrían cruzarse entre familiares cercanos, lo que provocaría endogamia, debilitando la genética de la especie y su capacidad para adaptarse a cambios ambientales.

Además, los elefantes digieren la pulpa de los frutos, pero las semillas salen intactas en sus heces. Aunque la digestión no ayuda a que germinen más rápido, estar dentro del excremento protege las semillas de los roedores, aumentando sus posibilidades de supervivencia y germinación. El estudio encontró que en las zonas donde los elefantes han desaparecido, hay casi un 70 % menos de ébanos jóvenes, lo que evidencia la dependencia del árbol de estos animales para reproducirse. La mayoría de los ébanos adultos actuales fueron dispersados por elefantes hace décadas, y como el ébano es de crecimiento muy lento (tarda 50 años en empezar a reproducirse y hasta 200 años en madurar completamente), la ausencia de elefantes afecta mucho su regeneración y futuro.

“Nuestra conclusión es que no es seguro que los árboles de ébano de la cuenca del Congo puedan sobrevivir de forma natural sin la ayuda de los elefantes”, escribe en The Conversation uno de los autores del estudio, Matthew Scott Luskin.

El investigador agrega, para ser más claro, que ningún otro animal en la Cuenca del Congo puede hacer lo que hacen los elefantes con las semillas de ébano. “Esto ha dejado un vacío funcional en el bosque, que las estrategias de conservación actuales suelen pasar por alto”, escribe. Y el problema no se limita al ébano: otros árboles con semillas grandes también dependen de los elefantes para sobrevivir y reproducirse. “La disminución de la población de elefantes podría estar transformando silenciosamente los bosques de maneras que los científicos apenas comienzan a descubrir”, advierte Scott Luskin.

Según el científico, ya se han hecho muchos esfuerzos para proteger a los elefantes y los procesos ecológicos que impulsan, pero hasta ahora estos esfuerzos no han sido suficientes. Él señala que la acción más urgente es detener la matanza de elefantes por el marfil, y que también es crucial reducir la tala ilegal de ébano. Scott Luskin destaca en The Conversation que estos objetivos se podrían lograr mediante mejor educación a los residentes locales sobre la importancia ecológica y económica de los elefantes y el ébano, junto con una aplicación más efectiva de las leyes contra la caza furtiva y la tala.

