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26 de junio de 2026 - 07:11 p. m.

De El Niño a la defensa de líderes ambientales: 10 desafíos para el Gobierno de la Espriella

El nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, llega en un momento decisivo para el ambiente colombiano. En este video, El Espectador reunió, con la ayuda de especialistas, 10 de los retos más urgentes que no deberían quedar fuera de la agenda del próximo Gobierno.

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Redacción Ambiente

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