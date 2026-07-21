De la Espriella anuncia al nuevo director de la UNGRD: David Santiago Tamayo Roldán

Esta es la unidad encargada del riesgo, su reducción y el manejo de los desastres en Colombia. Foto: UNGRD

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Este martes 21 de junio, desde Medellín, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció que el ingeniero geólogo David Santiago Tamayo Roldán asumirá la dirección de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entidad encargada de prevenir y atender las emergencias en el país.

Tamayo, oriundo de Antioquia, llegará al cargo luego de que la UNGRD estuviera en el centro del mayor escándalo de corrupción del gobierno de Gustavo Petro, conocido a comienzos de 2024, y por el cual su exdirector general, Olmedo López, aceptó su responsabilidad por los delitos de peculado por apropiación y concierto para delinquir.

Durante su anuncio, De la Espriella aseguró que Tamayo, quien se ha desempeñado en la Unidad Municipal de Gestión del Riesgo de Sabaneta, “es un hombre de todas las condiciones, todas las calidades y toda la honradez para llegar a limpiar ese nido de bandidos que se tomó esa institución y para hacer la labor misional que corresponde”.

Cabe apuntar que Tamayo también asumirá sus funciones en un contexto marcado por grandes desafíos. Deberá avanzar en las medidas para mitigar los efectos del fenómeno de El Niño, que las autoridades ya han señalado que puede ser “muy fuerte”, incluso uno de los de mayor magnitud observados desde 1950.

Hace poco más de un mes, Javier Pava Sánchez, director encargado de la UNGRD tras la salida de Carlos Carrillo, afirmó que “hay poco tiempo y tenemos que revisar en qué avanzaron los planes de acción que se diseñaron en su momento para enfrentar el fenómeno de El Niño y continuar atendiendo a las familias que resultaron afectadas por el Frente Frío que afectó a ocho departamentos del país”.

Según datos del más reciente Estudio Nacional del Agua (ENA) los departamentos y regiones de Colombia más afectados históricamente por desabastecimiento hídrico en periodos de sequía han sido Bolívar, Córdoba, La Guajira y Sucre, aunque en esta lista, con menor intensidad, también se encuentran Antioquia, Boyacá, Cundinamarca y, entre otros, Tolima.

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