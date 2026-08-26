De la Espriella renueva representantes de Presidencia ante consejos directivos de las CAR

Imagen de referencia. Las Corporaciones Autónomas Regionales son las encargadas de proteger el medio ambiente y administrar los recursos naturales. Foto: CAR Cundinamarca

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Abelardo de la Espriella renovó a los representantes de la Presidencia de la República ante las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), que son las autoridades ambientales y entidades públicas encargadas de proteger el medio ambiente y los recursos naturales, dependiendo de cada una de sus jurisdicciones. A través del Decreto 1281 de 2026, fueron derogadas las designaciones de los representantes del Gobierno Petro.

Esta medida, según comunicó el Ministerio de Ambiente, pretende fortalecer la articulación entre el Gobierno Nacional y estas autoridades ambientales regionales, con el fin de avanzar en la ejecución de la Agenda ABC (Agua, Biodiversidad y Comunidades) de la administración de De la Espriella.

De ese modo, el ministerio espera avanzar en la articulación de las decisiones y acciones ambientales regionales, respetando sus competencias locales, de acuerdo con las prioridades que se definirán en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo.

Algunas de las prioridades de la agenda ABC, apuntó el Minambiente, serán proteger y gestionar el agua, combatir la deforestación y la minería ilegal, impulsar la bioeconomía, fortalecer la seguridad territorial y la gobernanza local y avanzar en la resiliencia ante eal cambio climático.

Con la renovación de los representantes del presidente ante las CAR, se busca superar lo que la cartera calificó como “desconexiones existentes”, además de establecer una coordinación “más directa y efectiva con las CAR, en cabeza del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como ente rector del Sistema Nacional Ambiental (Sina)”.

El decreto derogó las designaciones de los representantes del expresidente Gustavo Petro ante las autoridades ambientales de Cardique, Carsucre, la CAS, CDMB, CAM, CAR, Carder, Corantioquia, Cornare, Corpamag, Corpoboyacá, Corpocaldas, Corpocesar, Corpochivor, Corpoguajira, Corpoguavio, Corponariño, Corponor, Corporinoquia, Cortollma, la CRA, CRC CRQ, CSB, CVC y la CVS.

Tras conocerse la noticia, Maria Mercedes Maldonado, quien había sido la delegada de Petro en el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), se pronunció a través de su cuenta de X. Cuestionó que no se mencionara su renuncia y la de demás representantes del anterior gobierno. “¿Algo de falsa motivación hay en el decreto?”, aseveró. También se dirigió al ministro Fabio Arjona, manifestándole que no tenía interés de mantenerse en el cargo.

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