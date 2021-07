Decisiones sobre arroyo Bruno, ¿de espaldas a la comunidad wayuu?

Expertas y miembros de la comunidad denuncian que la sentencia que emitió la Corte en el 2017 no se está cumpliendo. Cuatro años después, aún no se ha acatado la medida provisional para determinar qué hacer con su cauce a corto plazo. Cerrejón y MinAmbiente dicen que ellos estaban en libertad de no cumplir esa medida.