‘Declarar la Amazonía libre de explotación minera es populista. ¡Paja!’: nuevo Minambiente

Abelardo de la Espriella designó como ministro de Ambiente a Fabio Arjona, biólogo marino que durante más de una década ha estado al frente de la ONG Conservación Internacional. Foto: Unidad de Video

Las primeras horas como ministro de Ambiente designado, Fabio Arjona las apartó para explicar lo que quiere hacer al mando de la cartera que hoy dirige Irene Vélez. En la sede en Bogotá de la ONG Conservación Internacional Colombia —de la cual es su vicepresidente— dio varias entrevistas para dejar claro que no está de acuerdo con la forma en que el Gobierno de Gustavo Petro ha manejado varios asuntos ambientales.

Arjona, un biólogo marino nacido en Montería, quiere hacer varios cambios. El primero, dice, será derogar la regulación del mercado...