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‘Declarar la Amazonía libre de explotación minera es populista. ¡Paja!’: nuevo Minambiente

Abelardo de la Espriella designó como ministro de Ambiente a Fabio Arjona, un biólogo marino que en los últimos años ha estado al frente del capítulo en Colombia de la ONG Conservación Internacional. En esta entrevista aclara su posición sobre varios temas espinosos: minería en Santurbán y en la Amazonia, fracking y el control letal de hipopótamos, al cual se opone.

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Sergio Silva Numa
Sergio Silva Numa
06 de julio de 2026 - 12:01 a. m.
Abelardo de la Espriella designó como ministro de Ambiente a Fabio Arjona, biólogo marino que durante más de una década ha estado al frente de la ONG Conservación Internacional.
Abelardo de la Espriella designó como ministro de Ambiente a Fabio Arjona, biólogo marino que durante más de una década ha estado al frente de la ONG Conservación Internacional.
Foto: Unidad de Video

Las primeras horas como ministro de Ambiente designado, Fabio Arjona las apartó para explicar lo que quiere hacer al mando de la cartera que hoy dirige Irene Vélez. En la sede en Bogotá de la ONG Conservación Internacional Colombia —de la cual es su vicepresidente— dio varias entrevistas para dejar claro que no está de acuerdo con la forma en que el Gobierno de Gustavo Petro ha manejado varios asuntos ambientales.

Arjona, un biólogo marino nacido en Montería, quiere hacer varios cambios. El primero, dice, será derogar la regulación del mercado...

Sergio Silva Numa

Por Sergio Silva Numa

Editor de las secciones de ciencia, salud y ambiente de El Espectador. Hizo una maestría en Estudios Latinoamericanos. También tiene una maestría en Salud Pública de la Universidad de los Andes. Fue ganador del Premio de periodismo Simón Bolívar.@SergioSilva03ssilva@elespectador.com
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