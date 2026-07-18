Delimitación de Santurbán: segunda reunión en Bucaramanga finalizó sin concertación

Segunda mesa de concertación para la delimitación del páramo de Santurbán en Bucaramanga. Foto: Daniela Bueno

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El Ministerio de Ambiente desarrolló una nueva mesa de concertación en torno a la delimitación del páramo de Santurbán. En Bucaramanga se llevó a cabo un segundo encuentro, donde se avanzó en dos de los cuatro puntos que estaban pendientes. Eso quiere decir que se necesitará un nuevo espacio para terminar la delimitación en este municipio beneficiario del complejo de páramo.

La jornada tuvo lugar este sábado, 18 de julio, en el auditorio de la facultad de Salud de la Universidad Industrial de Santander (UIS), a donde llegaron ciudadanos de la capital santandereana, pero también representantes de la provincia Soto Norte, compuesta por los municipios California, Vetas, Suratá, Matanza, Charta y Tona donde ya se hizo la concertación, a excepción del último municipio.

El evento estuvo marcado por discusiones entre los representantes de la capital santandereana y los de la provincia. El Comité para la Defensa del Agua y el páramo de Santurbán manifestó que los habitantes de Soto Norte ya había tenido su espacio de concertación con el ministerio y que además, “todo el día intentaron sabotear, gritar, pedían y pedían intervenciones en donde hablaban generalidades solo con la intención de sabotear y de que no se llegara a una concertación con Bucaramanga”, dijo Mayerly López, integrante del Comité.

Los acuerdos en Bucaramanga

Ese mismo escenario se vivió en en el primer espacio de concertación que se hizo en la capital santandereana, el 4 de julio. En esa oportunidad el Ministerio de Ambiente presentó los seis temas mínimos y obligatorios que, según la Corte Constitucional, deben ser discutidos y resueltos dentro del proceso de delimitación, conocidos como ineludibles. Estos quedaron establecidos en la sentencia T 361, que obligó, en 2017, a esta cartera realizar una nueva delimitación del páramo que abarca áreas de Santander y Norte de Santander.

El 4 de julio se discutieron dos ineludibles: los parámetros para la protección de las fuentes hídricas (el 4) y el modelo de financiación (el 6). En la segunda reunión se avanzó en los programas de sustitución y reconversión de actividades en el área de páramo (el 2) y la delimitación del mismo (el 1).

Ninguno de estos tuvo consenso por parte de los asistentes al evento, pues hay quienes aceptan los lineamientos propuestos por el ministerio, y hay quienes los rechazan.

“Estamos haciendo el debate, la reflexión y el análisis de cada uno de los ineludibles, de tal manera que el acta se consiguen los consenso y disensos que puedan llegar a tener los actores que hacemos parte de este proceso”, explicó Natalia María Ramírez Martínez, directora de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Minambiente.

Ahora, el ministerio deberá convocar una tercera mesa para culminar con el proceso de concertación en Bucaramanga, uno de los doce municipios que hacen falta para terminar el proceso. Lo más probable es que se haga en el próximo gobierno, pues la convocatoria debe tener mínimo 15 días de anticipación. Según el Ministerio de Ambiente ya se logró concertar con 28 municipios de Santander y Norte de Santander.

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