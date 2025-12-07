Denuncian quema de viveros tras operativo ambiental en Parque Nacional Natural Farallones

Recuperan predio ocupado ilegalmente en PNN Farallones. Foto: Parques Nacionales Natur

Parques Nacionales Naturales, la Alcaldía de Cali y la Policía Metropolitana realizaron un operativo para recuperar un predio que estaba siendo ocupado de forma ilegal dentro del Parque Nacional Natural Farallones. Luego de estos hechos, un grupo de personas quemó varios viveros destinados a la restauración, al parecer, como retaliación.

El operativo se realizó en la vereda Quebradahonda, del corregimiento de Los Andes, donde las autoridades encontraron cultivos de girasoles, construcciones en ladrillo y una vía en placa huella en proceso de consolidación.

“Durante el procedimiento fueron recuperadas más de 2.5 hectáreas que habían sido destinadas irregularmente a una plantación intensiva de girasol. También fue desmontada una estructura utilizada para almacenar agroinsumos, incluyendo glifosato”, informó Parques Nacionales Naturales, a través de un comunicado.

Según indicó la Policía Nacional, tres personas fueron detenidas durante el operativo por agredir a funcionarios y obstruir con las tareas de las autoridades ambientales.

“Adicionalmente, algunas personas relacionadas con esta ocupación ilegal recurrieron a vías de hecho, bloqueando la vía durante cuatro horas e impidiendo la movilidad del personal de Parques Nacionales, el DAGMA, la Policía Nacional y la Alcaldía de Cali. Durante este bloqueo se registraron agresiones con piedras que causaron lesiones a funcionarios y daños a vehículos institucionales“, precisó Parques Nacionales, a través de un comunicado.

Quema de viveros

Desde Parques Nacionales Naturales denunciaron que, luego del operativo, fueron vandalizados y quemados los viveros de Peñas Blancas y Quebradahonda, ambos ubicados dentro del parque nacional.

“Estos viveros apoyaban procesos de restauración ecológica y su destrucción representa un grave impacto para los esfuerzos de conservación en el área protegida”, indicó Parques Nacionales Naturales. “Rechazamos enfáticamente todo acto de violencia contra su personal, la infraestructura destinada a la conservación y las instituciones que apoyan la protección del territorio”.

Como recordó la entidad, la normativa en Colombia establece que en zonas de especial protección ecológica está prohibido realizar construcciones, levantar edificaciones, establecer asentamientos, abrir vías, instalar placa huella o adelantar obras civiles.

