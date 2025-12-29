Logo El Espectador
Ambiente
Más de US 120.000 millones de dólares: la factura económica de la crisis climática en 2025

Un informe de la organización Christian Aid estima que solo los desastres climáticos más costosos de 2025 generaron pérdidas superiores a los 120.000 millones de dólares. El reporte pone cifras concretas a impactos que suelen medirse en términos humanos y ambientales, y advierte sobre las brechas de información, especialmente en el Sur global.

Redacción Ambiente
29 de diciembre de 2025 - 05:03 p. m.
PACIFIC PALISADES, 16/12/2025.- Los bomberos del condado de Los Ángeles luchan para combatir un incendio en las colinas sobre Pacific Palisade, en California, el 7 de enero de 2025. EFE/Caroline Brehman
PACIFIC PALISADES, 16/12/2025.- Los bomberos del condado de Los Ángeles luchan para combatir un incendio en las colinas sobre Pacific Palisade, en California, el 7 de enero de 2025. EFE/Caroline Brehman
Foto: EFE - CAROLINE BREHMAN

“El año 2025 ha vuelto a mostrar la cruda realidad del colapso climático”. Con esa frase abre el más reciente informe de la organización humanitaria Christian Aid, dedicado a documentar el cierre de uno de los años más costosos asociados al cambio climático. Aunque solemos hablar de estos impactos como “caros” en términos de vidas humanas, ecosistemas y biodiversidad, el informe da un paso adicional y traduce esa devastación en cifras económicas concretas, haciendo mucho más visible el enorme costo monetario de la crisis climática.

La...

Bueno Bueno(20426)Hace 48 minutos
La crisis climática la producen los países ricos como EU o Europa y la pagamos nosotros.
