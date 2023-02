Descubren al erizo europeo más longevo que ha existido

Los erizos europeos suelen morir atropellados en las carreteras. Foto: Tue Sorensen

Durante 2016, la doctora Sophie Lund Rasmussen le pidió a los ciudadanos daneses que recogieran todos los erizos muertos que encontraran para el “Proyecto erizo danés”, una iniciativa de ciencia ciudadana. Su objetivo era lograr comprender mejor cuánto tiempo suelen vivir los erizos europeos. La población de este animal ha disminuido en varios países de ese continente, por factores como la destrucción de su hábitat, la intensificación de la agricultura, los accidentes de tráfico y la fragmentación de las poblaciones.

El proyecto de Lund hace parte de una serie de iniciativas de conservación para poder monitorear mejor la población de erizos y saber, por ejemplo, qué acciones se deben tomar para protegerlos. En el marco del proyecto, más de 400 voluntarios recogieron 697 erizos muertos en toda Dinamarca.

Dentro de esa búsqueda, hallaron algo que sorprendió a la científica: un erizo, llamado Thorvald, que vivió 16 años. Antes de él, se creía que el erizo más longevo era una hembra de nueve años en Irlanda. Como resultado del proyecto, también encontraron a un macho que vivió 13 años y otro que vivió 11. Los hallazgos fueron publicados en la revista Animals. (También puede leer: Empresas asociadas a la deforestación no tienen suficientes compromisos para frenarla)

“Se me saltaron las lágrimas de alegría al ver que tenía en mis manos un ejemplar que había vivido 16 años. Son muy buenas noticias para la conservación. En condiciones adecuadas, los erizos pueden vivir 16 años, es increíble. Todos mis colegas se reían de mí porque pensaban que me estaba emocionando”, explicó Lund a The Guardian.

Desafortunadamente, Thorvald murió en un centro de rehabilitación de fauna salvaje de Dinamarca en 2016, tras ser embestido por un perro. Esto, de hecho, es una causa común de mortalidad de erizos. Por eso, Lund enfatiza que los perros deben ir con correa o quedarse encerrados por la noche cuando los erizos están fuera. “Es muy triste que viviera tanto tiempo y luego muriera tras ser atacado por un perro”. (Le puede interesar: ¿Qué se sabe de las sustancias tóxicas que llevaba el tren que se descarriló en Ohio?)

A pesar de la longevidad de individuos, como Thorvald, la edad media de los erizos que encontraron fue de unos dos años. Alrededor de un tercio (30%) de los erizos murieron al año de edad o antes. La primera causa de muerte de los animales fueron los accidentes en carreteras (56 %), seguido por eventos en centros de rehabilitación de fauna (22 %), mientras que el 22 % murió de causas naturales en la naturaleza.

“Aunque vimos una alta proporción de individuos que morían al año de edad, nuestros datos también mostraron que si los individuos sobrevivían a esta etapa de la vida, potencialmente podían vivir hasta los 16 años y tener descendencia durante varios años. Esto puede deberse a que los erizos adquieren gradualmente más experiencia a medida que crecen. Si consiguen sobrevivir hasta alcanzar la edad de dos años o más, probablemente habrían aprendido a evitar peligros como los coches y los depredadores”, explicó Lund a través de un comunicado.

