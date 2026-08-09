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09 de agosto de 2026 - 06:49 p. m.
Descubren nueva especie de rana en Costa Rica
Su hábitat ideal son los cafetales, pero allí se expone a los pesticidas que protegen el grano. De menos de cuatro centímetros, estos anfibios fueron hallados en el Pacífico central costarricense. Entre la vegetación relucen sus manchas oscuras, grandes e irregulares en el dorso, y amarillo-anaranjadas en las extremidades.
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