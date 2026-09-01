Descubren un nuevo pez peludo y lo nombran en honor a un personaje de Plaza Sésamo

Los ejemplares estudiados en esta investigación fueron encontrados en la Gran Barrera de Coral. Foto: Journal of Fish Biology

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La ciencia cuenta con una nueva especie de pez. Se trata de un pez peludo llamado Solenostomus snuffleupagus en honor al Señor Snuffleupagus o Snuffy, el peludo personaje de Plaza Sésamo, que fue descubierto en 2003 por el biólogo marino David Harasti, del Instituto de Pesca de Port Stephens de Australia.

Para aquella época, cuentan los investigadores en la revista Journal of Fish Biology, donde describieron a la nueva especie, Harasti estaba buceando frente a la costa de Papúa Nueva Guinea cuando se topó con un pez inusual. Lo describe como un animal rojo y peludo. Diferente a los ejemplares que había estudiado hasta ese momento.

Entonces, le tomó una foto, pero el pez desapareció. Durante años, Harasti siguió buscando rastros sobre este animal, hasta que en 2022, junto a Graham Short, ictiólogo de la Academia de Ciencias de California y el Museo Australiano, consiguieron atrapar a dos ejemplares. Los encontraron en la Gran Barrera de Coral.

Ambos investigadores se dieron a la tarea de realizarle una serie de análisis de ADN y estudios morfológicos con el objetivo de determinar si se trataba de una nueva especie. También compararon los resultados con los de otros peces pipa.

Tras conocerse los resultados de los análisis, los investigadores determinaron que se trataba de una nueva especie a la que llamaron Solenostomus snuffleupagus, en honor al icónico personaje de Plaza Sésamo, que también era esquivo.

Harasti, en entrevista con Sydney Morning Herald, asegura que sabía que este era el nombre para la nueva especie, pues, además de su parecido físico, es un personaje esquivo. “Durante los primeros 14 años del Sr. Snuffleupagus en el programa, solo Abelardo lo vio, por lo que los demás pensaron que estaba imaginando a esta criatura”, agregó.

Esta nueva especie, describen los investigadores, mide cerca de 3,8 centímetros de largo y es pariente de los caballitos de mar y los peces pipa. Además, se caracteriza por su habilidad para camuflarse fácilmente con su entorno.

Los análisis también revelaron que S. snuffleupagus tiene más vértebras que sus parientes y, al parecer, esta especie se separó de otros peces pipa hace aproximadamente 18 millones de años. Al parecer, se alimenta de pequeños crustáceos, como camarones misidáceos y zooplancton, al igual que sus parientes cercanos.

Otro de los puntos clave que resaltan los investigadores son los datos recolectados por medio de la plataforma de ciencia ciudadana iNaturalist. Gracias a ellos, los investigadores determinaron que este pez probablemente habita en todo el suroeste del océano Pacífico.

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