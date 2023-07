Descubren un tesoro de más de medio millón de dólares adentro de un cachalote

Autopsia del cachalote. Foto: Instituto Universitario de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Hace unas semanas la comunidad que habita cerca de la playa de Nogales, ubicada en el nororiente de la isla española La Palma, alertó a un grupo de veterinarios por el varamiento de un cachalote, una especie de mamífero marino reconocido por la célebre novela Moby Dick del escritor Herman Melville. (Puede leer: En Costa Rica descubrieron la tercera guardería de pulpos del mundo y así se ve)

Hasta el lugar llegaron varios científicos pertenecientes al Instituto Universitario de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria (IUSA) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Antonio Fernández Rodríguez, director del Instituto, se puso al frente de la autopsia del gigantesco animal.

Como le dijo el experto a National Geographic, “era importante llegar a un diagnóstico de causa natural, pues había sospechas de que podrían ser causas antrópicas, derivadas de la actividad humana, bien fuera como consecuencia de unas maniobras militares que se habían producido recientemente o debido al paso de los ferris, que a veces colisionan con los cachalotes”. (Le puede interesar: Colombia retrocede en su ambición para reducir las emisiones de gases de los buques)

Fernández, que tiene más de 30 años de experiencia, intuyó, por lo que veía, que la causa de la muerte del cachalote se encontraba en su interior, específicamente, en el colón. Tras inspeccionar el tracto digestivo del animal, encontró una “piedra” de unos 50 a 60 centímetros de diámetro que pesaba casi 10 kilogramos.

Esta piedra, no solo explicaba la muerte del cachalote, que falleció producto de la obstrucción que generó y una posterior infección, sino que también era un tesoro. “Todos me miraban cuando volví a la playa —le dijo Fernández a The Guardian—, pero no sabían que lo que tenía en las manos era ámbar gris”. (También puede leer: Ordenan detener la construcción de una base de guardacostas en Providencia, ¿por qué?)

El ámbar gris, como explica el periodista inglés Philip Hoare en su libro Leviatán o la ballena, se produce en el tracto digestivo del cachalote luego de que este ingiera calamares. Tras un proceso que implica los cuatro estómagos que tienen estos animales, la mezcla de los moluscos, los ácidos, entre otras sustancias, produce “ocasionalmente” ámbar gris.

Y es importante resaltar que Hoare señala que es “ocasional”, pues según varios expertos tan solo uno entre cada 100 cachalotes produce ámbar. Esta sustancia rara, explica Ana Laura Ortalli, del departamento de Química Biológica de la Universidad de Buenos Aires, tras su descomposición “por el aire, el sol y el agua del mar lo convierten en una sustancia blanca cuyo olor se suaviza con el tiempo hasta ser un aroma tan agradable como el mejor perfume”. (Puede interesarle: Científicos, preocupados por una enfermedad que está afectando a las orcas)

Por esta razón, como contó Melville en su libro, ha sido codiciado por quienes fabrican lujosos perfumes desde hace miles de años. Para hacerse una idea, la “piedra” que Fernández encontró puede valer más de 500.000 dólares, es decir, más de 2.000 millones de pesos colombianos.

Resuelto el misterio que llevó a la muerte del cachalote, los investigadores de la IUSA, esperan que el dinero que se obtenga de la venta del ámbar gris pueda ser utilizado para parte de la reconstrucción que se adelanta en la isla, tras la erupción hace un par de años del volcán de Tajogaite.